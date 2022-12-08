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Araç kiralamak istedi, hayatının şokunu yaşadı! 'Hadi sen git suyunu iç, bu da sana ders olsun"

08.12.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da bir kişi, araç kiralamak isteyince dolandırıcıların kurbanı oldu. Kurumsal bir firmaya benzetilen internet sitesinden araç kiraladığını sanan ve hesaba para gönderen Halis Gözpınar "Bana ‘hadi sen git suyunu iç, hayırlı olsun, bu da sana ders olsun’ deyip telefonu kapattılar" dedi.

Araç kiralamak istedi, hayatının şokunu yaşadı! 'Hadi sen git suyunu iç, bu da sana ders olsun"

Kurumsal bir firmaya benzetilen internet sitesinden araç kiralama dolandırıcılığına bir yenisi daha eklendi. Ordu'da öğretim görevlisi olan Halis Gözpınar, araç kiralamak istedi ama dolandırıcıların tuzağına düştü. Aracın kasko değeri için yaklaşık 20 bin TL daha ödemesi durumunda aracı teslim edeceklerini söyleyen dolandırıcılar, Gözpınar'a "Hadi sen git suyunu iç, hayırlı olsun, bu da sana ders olsun" dedi.

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SAATLERCE ARACIN GELMESİNİ BEKLEDİ

Giresun Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi Halis Gözpınar, geçen haftalarda aracını sattı. Ordu’dan işine gitmek için araç ihtiyacı olan Gözpınar, araç kiralamak istedi. Kurumsal bir firmanın internet sitesine benzetilen ve dolandırıcılara ait olan internet sitesinden beğendiği aracı seçen Gözpınar, karşı tarafın istediği tutarı internet bankacılığı ile hesaba gönderdi. Gözpınar, buluşma noktasında saatlerce bekleyip araç gelmeyince dolandırıldığını anladı. Gözpınar’ı arayan dolandırıcılar, aracın kasko değeri için yaklaşık 20 bin TL daha ödemesi durumunda aracı teslim edeceklerini de söyleyip, yine para almaya çalıştılar, iddiaya göre ödeme yapılmayınca dalga geçip telefonu kapattılar.

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"20 BİN TL KASKO VE SİGORTA ÖDEMESİ YAPMANIZ GEREKİYOR"

Olayı anlatan Halis Gözpınar, “Aracımı sattım ve yeni bir araç almak istedim. Çip krizi ve tedarik sorunları nedeniyle istediğim araca ulaşamadım. Bu zaman zarfında Ordu’dan Giresun’a gitmek için araç kiralamak istedim. İnternet sitelerine baktım ve burada maalesef dolandırıcı bir firma ile karşılaştım. Kurumsal araç kiralama firmalarının sitesine benziyordu ve ben de böyle bir yanılgıya düştüm. Firma ile iletişime geçtim, her şey gayet profesyoneldi. Bana IBAN numarası gönderdiler ve işim görülsün diye çok sorgulamadan ücreti ödedim. Sonrasında sözleştik ve vale bana aracı 15.00 gibi teslim edecekti. Bir saat geçti ve gelmedi. Sonrasında beni arayarak siparişte aksaklık olduğunu söyleyerek, ‘efendim kasko ve sigorta ile ilgili de 20 bin TL tutarında bir ödeme yapmanız gerekiyor’ dediler. Bütçem olmadığını söyleyince 10 bin TL yapacaklarını söylediler” dedi.

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"HADİ GİT SUYUNU İÇ, BU DA SANA DERS OLSUN"

Bu tutara karşı çıkınca dolandırıcıların parayı (kasko için istenen tutar) 30 dakika içerisinde geri göndereceklerini söylediklerini aktaran Gözpınar, “Bana böyle bir güzellik yapacaklarını da söyleyince dolandırıcı olduklarını anladım. Kabul etmediler ama dolandırıldığımı tekrarlayınca artık müşteri hizmetleri gibi değil, dalga geçerek vatandaş gibi konuşmaya başladılar. Bana ‘hadi sen git suyunu iç, hayırlı olsun, bu da sana ders olsun’ deyip telefonu kapattılar. Ben de bir vatandaş olarak gerekli birimleri aradım ve başkasının da başına gelmesini istemiyorum” şeklinde konuştu.

“Ben bin 500 TL tutarında bir ödeme yapmıştım, 30-40 bin TL ödeme yapan insanlar da var” diyen Gözpınar, şunları söyledi:

“Şükürler olsun en azından bu tutarla kurtardım. Bu sahte siteler galiba belirli ücretler vererek arama motorlarında kendi sitelerini en öne çıkartıyorlar. Burada yanılgıya düşebiliriz ve özellikle bazı kurumsal firmalara isimleri benziyor, küçük harf değişiklikleri ile yanıltıyorlar. Bu nedenle kurumsal firmalar ile çalışmak lazım, diğerleri büyük bir risk, bana ders oldu. Yeni aldığım araç ocak ayında teslim olacağı için kurumsal bir firmadan bir aylık farklı bir araç kiraladım.”

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ordu

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