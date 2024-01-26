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  4. Araç kiralayanlar dikkat! O yazışmalar ortaya çıktı, detaylar şaşkına çevirdi: Sigorta Bedeli, Kasko ücreti, kapora…

Araç kiralayanlar dikkat! O yazışmalar ortaya çıktı, detaylar şaşkına çevirdi: Sigorta Bedeli, Kasko ücreti, kapora…

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.01.2024 08:52 | Son Güncelleme:
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Bir dolandırıcılık şebekesi daha çökertildi! Türkiye'nin önde gelen iki araç kiralama firmasının sahte sitelerini kurarak 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 28 şüpheli yakalandı. Şebekenin yazışmaları ortaya çıkarıldı. Operasyonun detayını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. İşte 9 ilde düzenlenen "Sibergöz-18" operasyonunun ayrıntıları....

Araç kiralayanlar dikkat! O yazışmalar ortaya çıktı, detaylar şaşkına çevirdi: Sigorta Bedeli, Kasko ücreti, kapora…

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 9 ilde internet üzerinden sanal ortamda "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik eşzamanlı olarak gerçekleştirilen "Sibergöz-18" operasyonunda 28 şüphelinin yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:

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YÖNTEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

"Sanal devriyelerimiz nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde. Onlara göz açtırmayacaklar. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon’da eş zamanlı olarak ’Sibergöz-18’ operasyonları düzenlendi.

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28 şüphelinin; Türkiye’nin önde gelen 2 araç kiralama firmasının internet sitelerinin ’oltalama’ yöntemi ile sahte sitelerini kurarak, ’Araç Kiralama Bedeli’ adı altında gönderilen İBAN numaralarına parayı gönderdikten sonra Kapora Bedeli, Sigorta Bedeli, Kasko Poliçesi, Kasko Teminatı, Kaza Bedeli, Cayma Bedeli, Provizyon Ücreti gibi bahanelerle para isteyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

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Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya dolandırıcı
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