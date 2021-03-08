Araç kredileri ne kadar? En uygun otomobil kredileri

Araç kredisi almadan önce, öncelikle ikinci el otomobil mi yoksa sıfır otomobil mi almak istediğinize karar vermelisiniz. Daha sonra araç kredisi için araştırmalar yapılmalı ve en uygun kredi bulunmalıdır. Hangi koşullar ile hangi oranlarla, ve kaç taksitle kredi alacağınız, arabanızın maliyetini de belirleyecektir.
Araç kredisi çekmeden önce, yapmanız gereken ilk şey arabanın alımı sırasında ödemeniz gereken peşinat miktarını belirlemektir. Araba alımlarında aracın fiyatının en az %30'u peşinat olarak ödeniyor. Bu peşinatı ödemeden önce araç kredisi başvurusu yapamıyor ve krediden aldığınız parayı sadece peşinat sonrası kalan ücret için kullanabiliyorsunuz.
Arabanın alımı sırasında ödeyeceğiniz peşinat oranı ne kadar fazla olursa, kredi başvurunuz onaylandığında ödeyeceğiniz faiz oranı da o kadar az oluyor.
Aynı zamanda taksitlendirme de en uygun araç kredisini seçme sırasında önemli bir rol oynuyor. Taksit sayısı ne kadar az olursa, uygun faiz oranları ile kredi çekme şansınız o kadar artıyor.
Düşük faizle otomobil kredileri için Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti Bankası ve Akbank gibi birçok önemli bankanın taşık kredisi kampanyalarını takip etmek gerekiyor.
Birçok büyük bankanın, otomobil markaları ile anlaşmaları oluyor ve bu anlaşmalar üzerine seçili otomobil markalarına özel otomobil krediler kampanyaları oluşturuluyor. Seçtiğiniz araç markasının hangi banka ile anlaşmalı olduğunu araştırarak uygun faiz oranları ile bu bankadan taşıt kredisi alabilirsiniz.
Aynı zamanda bu kampanyaları takip ederek sıfır faizli kredi veya masraf indirimli taşıt kredisi imkanlarından da yararlanabilirsiniz.