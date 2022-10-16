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Araç sürücülerini ilgilendiriyor! Dikkat çeken karar, mahkeme iptal etti

16.10.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da mahkeme, sürücüleri yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Fahri trafik müfettişince düzenlenen ceza tutanağı, ihlale dair herhangi bir delil sunulmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Emniyet şeridinin ihlal edildiğine dair fotoğraf ve video delili sunulması gerektiğine dikkat çekildi.

Araç sürücülerini ilgilendiriyor! Dikkat çeken karar, mahkeme iptal etti

Bursa'da bir sürücü, fahri trafik müfettişince emniyet şeridi ihlali yaptığı gerekçesiyle ceza yedi. Karara itiraz eden sürücüye güzel haber mahkemeden geldi. Mahkeme, fahri trafik müfettişince düzenlenen ceza tutanağını ihlale dair herhangi bir delil sunulmadığı gerekçesiyle iptal etti.

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SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Kuralları hiçe sayan sürücülere yönelik ceza yazma yetkisine sahip fahri müfettişler, karşılaştıkları ihlallerle ilgili sürücülere sürpriz ceza gönderebiliyor. Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği'ne bağlı bir müfettiş, 2918 Sayılı Trafik Kanunu'ndaki 'Sürücülerin trafik kazası, arıza, acil yardım, kurtarma, karla mücadele, kaza incelmesi genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini kullanmaları' maddesinin ihlali gerekçesiyle bir sürücüye idari parası düzelendi. Cezaya sürücü, avukatı aracılığıyla itiraz etti. İtirazda Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği'nce düzenlenen ceza tutanağının Kabahatler Kanunu'nun 25. ve 28/8-b maddesine aykırı tanzim edildiği öne sürüldü.

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MAHKEME CEZAYI İPTAL ETTİ

Sulh Ceza Hakimliği, yeterli delil sunulmadığı gerekçesiyle düzenlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kanun'un 28/8-b maddesi gereğince kaldırılmasına hükmetti. Hakimlik kararında, "Aracın ne şekilde trafik işaretlerine uymadığının belirli olmadığı, idarece eylemi destekler mahiyette herhangi bir fotoğraflama, video gibi delil sunulmadığından ceza hukukunun temel prensiplerinden olan 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği itirazın kabulüne karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik cezası
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