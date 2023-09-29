Araç yanmaya başladı, sahibi bırakıp evine gitti! Antalya'da ilginç olay... Yapılan incelemede ise o detay ortaya çıktı

Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Aksaz kavşağında araç yangını ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri alarma geçirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Aksaz kavşağında yanmakta olan kapalı kasa kamyonete müdahalede bulunmalarına rağmen araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında araçta patlamaların yaşanması yangına müdahaleyi zorlaştırdı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ BIRAKIP GİTTİ

Kapalı kasa kamyonetin, sahil tarafından geldiği, kavşağa geldiği sırada aracın alt kısmında motor bölümünden alevler çıkmaya başladığı, bu sırada araçtan inen bir kişinin aracı yanar durumda bırakıp uzaklaştığı bildirildi.

ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde aracın trafikten men olduğu belirlenirken, aracı yanar vaziyette bırakıp gittiği bildirilen kişinin araç sahibi olduğu belirlendi.

(İHA)

