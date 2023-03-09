Aracın plakasını görünce... Hiç düşünmeden bunu yaptı! Otomobil sahibi yanına gelince büyük şaşkınlık yaşadı 'Hüngür hüngür ağlayacaktım'

Deprem felaketinin ardından deprem bölgesindeki vatandaşlar, bir bir farklı şehirlere giderken şehirlerdeki deprem bölgesi plakalı araçlar da dikkat çekiyordu. Ankara'daki bir vatandaş da camı açık bırakılmış bir aracı görüp, plakasının da Malatya olduğunu fark edince herkesi duygulandıran bir duyarlılığa ve iyiliğe imza attı. İşte detaylar...

SABAH ARACININ YANINA GELDİĞİNDE FARK ETTİ

Show Haber'de yer alan habere göre; 28 yıllık eğitimci Mustafa Sarıtaç depreme Malatya'da yakalandı. İşleri için geçtiğimiz gün yakınlarının yanına Ankara'ya geldi. Eve çıktığında aracının camlarını açık unuttu. Sarıtaç aracın içinde eşyalarının, pasaportunun olduğunu söyledi. Sabah geldiğinde ise aracın camının naylonla bantlandığını fark etti. Hakan Bey ise Malatya plakalı olduğunu gördüğü aracın camının açık kaldığını görünce kendince bir önlem almak istedi hırsız girmesin diye. İş yerinden aldığı poşetle camları kapattı.

"MALATYA PLAKALI GÖRÜNCE..."

Depremzede vatandaş "Bir aylık o depremin psikolojisi, yoğunluğu, yorgunluğu hakikaten çok kötüydü. O yorgunlukla ben camı açık unutmuşum" dedi.

Duyarlı vatandaş ise "Ben Malatya plakalı görünce ya camın kırık olduğunu düşündüm ya da arızalı olup kapanmadığını düşündüm" şeklinde konuştu.

İKİ VATANDAŞ BULUŞUNCA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

O vatandaş, bir metrelik poşetle bir ömür unutulmayacak iyiliğe imza attı. Afet bölgesinden gelen aracın camını görünce hiç tereddüt etmeden yardım elini uzattı. İki vatandaşın buluşmasında ise duygusal anlar yaşandı.

"O ANDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAYACAKTIM"

Depremzede vatandaş aracının camının poşetle kapatıldığını gördüğü o ilk anı "Hakikaten o anda bana dokunsalar hüngür hüngür avazım çıktığı kadar ağlayacaktım" sözleriyle anlattı. Duyarlı vatandaş ise depremzede vatandaşa "Siz gelinceye kadar da ben baktım. Arabadaydı gözüm" dedi.

Sarıtaç ise bu duyarlılıkla alakalı "O poşeti siz nereden buldunuz, bantları nereden buldunuz..." diyerek hem şaşkınlığını hem de mutlululuğunu diye getirdi.

"BU POŞETİ ÇERÇEVELETİP ASACAĞIM"

O an elinden gelen sadece poşetli önlem olunca Hakan Bey, o hareketiyle gönülleri fethetti. Mustafa Bey ise "Bu poşeti odamda çerçeveletip asacağım. Bana çok şey hatırlatacak. İyilik iyidir, hakikaten öyle. Gıyabınızda arkanızdan yıllarca dua edecek biriyim" derken Hakan Bey ise "Herkesin yapması gereken görev, bu bir iyilik değil ki" şeklinde konuştu.

