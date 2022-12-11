HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aracına astığı not görenleri hem gülümsetti hem de şaşırttı! "Biraz hoşgörü, usta olacağım"

Aracına astığı not görenleri hem gülümsetti hem de şaşırttı! "Biraz hoşgörü, usta olacağım"

11.12.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de bir vatandaşın arabasının arkasına yazdığı yazı, seyir halinde ilerleyen sürücülerin şaşkınlığına neden oldu. Sürücü, aracının arkasına "Acemi sürücüyüm, biraz hoşgörü. Usta olacağım" şeklinde yazı asarak trafikteki diğer sürücüleri uyardı. İçerisinde yolcuların olduğu görülen seyir halindeki araçta yazan not diğer sürücülerin de dikkatini çekmeyi başardı.

Aracına astığı not görenleri hem gülümsetti hem de şaşırttı! "Biraz hoşgörü, usta olacağım"

Eskişehir Taşbaşı bölgesinde trafikte ilerleyen bir aracın arka camındaki yazı herkesi şaşırttı. Sürücünün, aracının arkasına "Acemi sürücüyüm, biraz hoşgörü. Usta olacağım" şeklinde yazı astığı görüldü. Böylece trafikteki diğer sürücüleri uyardı.

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Seyir halindeki aracın içerisinde yolcuların olduğu görülürken, şoförün arka camına astığı yazı diğer sürücülerin dikkatini çekti. Görenleri hem gülümseten hem de şaşırtan yazı, trafikte sorun yaşayan sürücünün çözümü oldu.

not

Gelin arabasıyla gülümseten mesaj! "Ne Sinovac, Ne Biontech..." Gelin arabasıyla gülümseten mesaj! "Ne Sinovac, Ne Biontech..."

Acemi olduğu için diğer sürücülerden hoşgörü bekleyen şoför, çareyi bu yazıyı asmakta buldu.

not2

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da şaşırtan görüntü!İstanbul'da şaşırtan görüntü!
Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!
"Cinli video..." Milyonlarca kişi izledi! "Cinli video..." Milyonlarca kişi izledi!
Anahtar Kelimeler:
Şoför Eskişehir

En Çok Okunan Haberler

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

AP'de Eva Kaili depremi!

AP'de Eva Kaili depremi!

Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!

Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!

Parodilere konu olmuştu! Müge Anlı'yı çılgına çeviren Zeynep Ergül son haliyle TikTok'ta dikkat çekti

Parodilere konu olmuştu! Müge Anlı'yı çılgına çeviren Zeynep Ergül son haliyle TikTok'ta dikkat çekti

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

Bir ilin doğal gazı kesildi! Vatandaşlar tüpçülere akın etti

Bir ilin doğal gazı kesildi! Vatandaşlar tüpçülere akın etti

İlginizi Çekebilir

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.