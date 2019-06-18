Araklı'daki sel

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'daki sele ilişkin, "Yaptığımız tespitlere göre şu ana kadar 2 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Haber alamadığımız şu an 8 vatandaşımız mevcut." dedi.

Vali Ustaoğlu, Araklı Kaymakamlığı kriz koordinasyon merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada millete başsağlığı diledi.

Bugün saat 14.00 civarında Araklı ilçesinin Çamlıktepe mevkisinde yoğun yağış sonucu sel felaketi meydana geldiğini anımsatan Ustaoğlu, "Arkadaşlarımızla birlikte olay yerine gittik, orada incelemelerimizi yaptık. Yaptığımız tespitlere göre şu ana kadar 2 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Haber alamadığımız şu an 8 vatandaşımız mevcut. Onları da arkadaşlarımız, tüm ekiplerimizle arama çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Ustaoğlu, bölgede Trabzon AFAD'ın yanı sıra civar illerden de AFAD ekiplerinin görev yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yine Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bir helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza da bağlı bir helikopterle heyelanın, sel felaketinin olduğu bölgede başta yaralılarımız olmak üzere vatandaşlarımızın tahliyelerini gerçekleştiriyoruz. Şu an helikopterlerimizle tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız var. Helikopterle birlikte normal AFAD ekiplerinin kurduğu seyyar sistemlerle toplamda 67 vatandaşımızın bölgeden tahliyesi, yani güvenli bölgeye tahliyesi sağlanmış durumda. Şu an Araklı Devlet Hastanesinde 2 vatandaşımızın cesedi var. Bunlardan biri o bölgedeki bir imamımıza ait, kimliği tespit edildi. Diğeri de Araklı Belediyemizin işçisi olarak o bölgede çalışan belediye personelimiz."