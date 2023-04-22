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Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera da var! Dudak uçuklatan vurgun

22.04.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera... İstanbul'da bir banka müdiresi aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de olduğu müşterilerini yüksek kar vaadiyle kandırdı. Tam 80 milyon dolarlık vurgun yapıldı. Dolandırıcılık bir iş insanının durumu fark etmesiyle ortaya çıktı.

Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera da var! Dudak uçuklatan vurgun

Kısa sürede aileden biri gibi oldu. Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera'nın da olduğu çok sayıda ünlü ismi dolandırdı. Özel bir bankada şube müdiresi olarak çalışan kadın, hesabı kabarık müşterilerine özel bir fondan bahsetti. Yüzde 30 kar vaadiyle ağına düşürdü. Aralarında iş insanları ve kulüp yöneticilerinin de olduğu isimlerden sahte fon için yüksek miktarda para topladı ama olay uzun sürmedi. Şüphelenen bir iş insanı polise başvurdu.

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TAM 80 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, artan şikayetler üzerine o banka müdiresini gözaltına aldı. İddiaya göre o banka müdşresi 80 milyon dolarlık bir vurgun yapmıştı. Polis soruşturmayı derinleştirdi. Banka müdşresinin dolandırdığı isimler arasında Fatih Terim, Selçuk İnan, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera da var.

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TUTUKLANDI

Show Haber'in haberine göre banka müdşresi, nitelikli dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlarından tutuklandı.

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