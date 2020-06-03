Araştırma: Dünya'daki en temiz hava bulundu

Toplanan örnekler üzerinde yapılan analizler bölgenin insan etkisiyle doğaya salınan mikroparçacıkların diğer alanlara göre daha az olduğunu tespit etti. Hava hareketleri nedeniyle yeryüzündeki kirlilik bütün bölgelere yayılıyor. Havayı kirleten parçacıkların hiç bulunmadığı bölgelerin bu nedenle olmadığı tahmin ediliyor.

Profesör Sonia Kreidenweis öncülüğündeki araştırma ekibi bu bölgedeki havanın insanlıktan en az etkilenen bölge olduğunu tespit etti. Alanında öncü niteliğinde olan araştırma Güney Okyanusu'nda biroaerosol bileşimini inceledi.

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre Antarktika kıtasını çevreleyen Güney Okyanusu yer yüzündeki en temiz havanın bulunduğu yer olarak kayıtlara geçti.

ABD'de bulunan Colorado Eyalet Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı Dünya üzerindeki en temiz havayı bulmak için girişimde bulundu.

KİRLİLİK HER YERİ ETKİLİYOR

Hava kirliliğine katı ve sıvı partiküller olan aerosoller ve havada asılı duran gazlar neden olur. Ancak insanların yaşamına uzak bölgede kalan Güney Okyanusu ve Antarktika kıtası görece izole kalmış durumda.

İklim, insan faaliyetleri nedeniyle hızla değiştikçe, bilim adamları ve araştırmacılar, Dünya'nın insanlar tarafından etkilenmeyen bir köşesini bulmak için mücadele ediyorlar.

YILDA 7 MİLYON ÖLÜM

Araştırma ekibi havadaki bakterileri alt atmosferin özelliklerini çıkarmak için bir teşhis aracı olarak kullandıklarını söyledi. Bilim insanları bölgeyi "gerçekten bozulmamış" olarak nitelendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, hava kirliliği zaten küresel bir halk sağlığı krizi. Her yıl yedi milyon insan hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor.

Çalışmalar, hava kirliliğinin kalp hastalığı, felç ve akciğer kanseri riskini artırdığını gösteriyor.

Bununla birlikte, çalışmaların gösterdiği gibi, hava kirliliği coğrafi sınırları aşabilir ve kaynaklandığı yerden yüzlerce kilometre uzakta yaşayan insanları da etkileyebilir.