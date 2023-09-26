Araştırmacılardan tavukların gıdaklamalarını tercüme edebilecek yapay zeka! "Bilim adına büyük bir sıçrama"

Futurism'in haberine göre, Tokyo Üniversitesi profesörü Adrian David Cheok liderliğindeki ekip, "Derin Duygusal Analiz Öğrenimi" adı verilen son teknoloji yapay zeka tekniğini kullanarak, "tavuklarda açlık, korku, öfke, memnuniyet, heyecan ve sıkıntı gibi çeşitli duygusal durumları yorumlayabilen bir sistem" ortaya çıkardı. Ayrıntılar, henüz hakem onayından geçmemiş bir ön baskıda açıklandı.

Ekip, tekniğin "karmaşık matematiksel algoritmalara dayandığını" ve tavukların sürekli değişen ses kalıplarına uyum sağlamak için bile kullanılabileceğini söylüyor. Bu da zaman içinde "tavuk seslerini" deşifre etmede daha iyi hale geleceği anlamına geliyor.

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI

Ekip, yeni sistemlerini test etmek için 80 tavuktan alınan örnekleri kaydedip analiz etti. Ses kalıplarını çeşitli "duygusal durumlarla" ilişkilendirmek için ise bu örnekleri bir algoritmaya beslediler.

Araştırmacılar, "sekiz hayvan psikoloğu ve veteriner cerrahtan oluşan bir ekiple" birlikte çalışarak, verilen bir tavuğun zihinsel durumunu şaşırtıcı derecede yüksek bir doğrulukla belirleyebildiklerini söylüyor.

Makalede, "Deneylerimizin sonuçları, ses sinyallerine dayanarak tavuklardaki duygusal durumları tanımak için yapay zeka ve makine öğrenimi tekniklerini kullanma potansiyelini gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

UMUT VERİCİ ANCAK...

Bu umut verici görünse de, sonuçlara biraz şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Çünkü araştırmacılar makalelerinde, modellerinin doğruluğunun farklı ırklara ve çevre koşullarına göre değişebileceğini ve "eğitim ve değerlendirme için kullanılan veri setinin tavukların duygusal durumlarını ve varyasyonlarını tam olarak yakalayamayabileceğini" kabul etti.

"BİLİM ADINA BÜYÜK BİR SIÇRAMA"

New York Post'un aktardığına göre ise profesör Adrian David Cheok yaptığı açıklamada, "Bu, bilim adına büyük bir sıçrama! Ve bu sadece bir başlangıç. Bu yapay zeka ve makine öğrenimi tekniklerini diğer hayvanlara da uyarlayabilmeyi ve hayvanlarla ilgili çeşitli sektörlerde inanılmaz bir zeka için zemin hazırlayabilmeyi umuyoruz." dedi ve ekledi: "Hayvanların ne hissettiğini bilirsek onlar için çok daha iyi bir dünya tasarlayabiliriz"

