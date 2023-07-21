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Arazi anlaşmazlığı yüzünden katliam yaptı, ifadesi ortaya çıktı! Kendini bakın nasıl savundu

21.07.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Terme ilçesinde Cavit Aşkın (66), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kız kardeşleri Ayşe Ergen (60) ve Nuran Topal (47) ile kadastro görevlisi Mert Işık'ı (30) öldürdü, yeğeni Murat Ergen'i (40) de ağır yaraladı. Av tüfeğiyle katliam yapan Cavit Aşkın'ın ifadesi ortaya çıktı. Kendisine önce kız kardeşlerinin saldırdığını iddia eden Aşkın, "Pişmanım. Görevliyi de yeğenime benzettim. Kadastro görevlisi olduğunu bilseydim; ateş etmezdim" dedi. İşte olayın detayları...

Arazi anlaşmazlığı yüzünden katliam yaptı, ifadesi ortaya çıktı! Kendini bakın nasıl savundu

Kan donduran olay, Samsun'un Terme ilçesinde 14 Temmuz'da meydana geldi. Cavit Aşkın ile kız kardeşleri Ayşe Ergen, Nuran Topal ve yeğeni Murat Ergen ile anlaşmazlık yaşadıkları arazide buluştu. Arazi ölçümü yapıldığı sırada kardeşleri arasında yeniden tartışma çıktı. Cavit Aşkın, kız kardeşleri Ayşe Ergen ve Nuran Topal ile kadastro görevlisi Mert Işık'ı av tüfeği ile öldürüp, yeğeni Murat Ergen'i ise yaraladı. Olayın ardından Ordu'nun Ünye ilçesine kaçan Aşkın, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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'AYŞE ERGEN BANA SALDIRDI'

Kız kardeşleriyle kendilerine miras kalan arazi nedeniyle anlaşmazlık yaşadıklarını söyleyen evli ve 7 çocuk babası Aşkın, savcıya verdiği ifadesinde, "Olay günü kardeşim Ayşe Ergen, eşimi telefonla arayarak, 'çabuk köye gelin, yerleri paylaştırmak için kadastro getirdik' dedi. Bunun üzerine tarlaya gittim. Kız kardeşlerim ve yeğenim beni tarlada bekliyorlardı. Yanlarında tanımadığım biri daha vardı. Bu şahsın kadastro görevlisi olduğunu bilmiyordum. Kız kardeşlerime, 'Bu araziye kış boyu emek verdim, bakımını yaptım, gübresini attım. Bırakın bu sene fındık hasadını ben yapayım, borcum var; seneye de hakkınız varsa alırsınız' dedim. Bunun üzerine kız kardeşim Ayşe Ergen bana hitaben, 'Sana beni taciz etti diyerek iftira atarım, boynuzlu kavat, benim yerimi niye vermiyorsun' dedi. Akabinde yerden eline aldığı kesici tarım aletiyle üzerime doğru geldi. Bana saldırdı. Ancak kendimi geri çektiğim için kesici alet isabet etmedi. Korktuğum için arabama yönelerek bagajda bulunan tüfeğimi aldım" dedi.

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'KIZ KARDEŞLERİMLE BİRLİKTE HAREKET ETTİKLERİNİ DÜŞÜNDÜM'

Kadastro görevlisi Mert Işık'ı diğer yeğenine benzettiğini ifade eden Aşkın, "Öncelikle kız kardeşim Ayşe Ergen'e ateş ettim. Bu sırada diğer kız kardeşim Nuran Topal, tüfeği elimden almak için üzerime doğru geldi. Nuran Topal'a da tüfekle ateş ettim. Yeğenim Murat Ergen aracına doğru koştu. Aracın şoför koltuğuna oturarak kapıyı çekti. Araçtan silah alabileceğini düşündüm. Bu sebeple araç içerisinde bulunan Murat Ergen'e tüfekle ateş ettim. Bu sırada Mert Işık isimli şahıs, olay mahallinden kaçıyordu. Ardından ona da tüfekle ateş ettim. Bu şahsın kadastro görevlisi olduğunu bilmiyordum. Kız kardeşlerimle birlikte hareket ettiklerini düşündüm. Hatta diğer yeğenim olabileceğini düşündüm. Kadastro görevlisi olduğunu bilseydim; ona ateş etmezdim. Olay sonrasında araçla evime gittim. Olayda kullanmış olduğum tüfeğimi evin mutfak kısmına bıraktım. Tüfeğim her zaman aracımın bagajında olurdu. Eşimle çarşıda iken de tüfek aracın bagajındaydı. Olay nedeniyle büyük bir pişmanlık ve üzüntü duyuyorum" diye konuştu.

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Öte yandan ağır yaralanan Murat Ergen'in Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

(DHA)

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