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Arçelik'ten kahve makinesi kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

Ekim ayında geçerli olan kampanya, tüm Türk kahvesi makinesi modelleri kapsıyor

İSTANBUL (AA) - Arçelik, kahve makinesini yenilemek isteyenler için değişim kampanyası başlattı.

Arçelik açıklamasına göre, değişim kampanyasıyla tüketicileri Telve ile buluşturmayı amaçlayan şirket, markası ne olursa olsun eski kahve makineleri ve cezveleri alıyor, yerine Telve'yi 399 TL'den başlayan fiyatlarla sunuyor.

Ekim ayında geçerli olan kampanya, tüm Türk kahvesi makinesi modelleri kapsıyor.

Yeni Arçelik Telve TKM 9961, geleneksel Türk kahvesi kültürünü geleceğin teknolojisiyle harmanlıyor. İndüksiyon teknolojisiyle kahvenin en ideal süre ve sıcaklıkta pişmesini sağlarken, Cooksense teknolojisi ile her fincanda bol köpüklü ve tam kıvamında Türk kahvesi sunuyor.

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