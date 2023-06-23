Aref'in aldığı hisse yüzde 576 yükseldi: Borsa İstanbul'dan yasak geldi! Aref borsada sihir mi yaptı?

Ünlü ilizyonist Aref'in borsadan aldığı bir hisse senedi olağan dışı bir yükseliş yapınca akıllara 'Aref borsada sihir mi yaptı?' sorusu geldi. Aref o kararın ayrıntılarını Kanal D Haber'e anlattı.

YÜZDE 576 ARTIŞ...

Aref aldığı hisselerde büyük rakamlar kazandı. Özellikle aldığı bir hissede yüzde 576 gelir elde eden Aref'e Borsa İstanbul'dan 1 ay işlem yasağı getirildi.

Aref'e Borsa İstanbul'dan getirilen yasak, tam anlamıyla bir kısıtlama değil. Aref'in sadece bir aylık internet üzerinden emir verme yetkisi kısıtlandı.

Yurt dışında yaptığı bazı yatırımlarda 100 kat veya 1000 kat kazandığı bile olduğunu belirten Aref, "Neden böyle bir şey çıktığını pek bilmiyorum." dedi.

"HERKES BİZE DE SÖYLE DİYOR"

Aref Kanal D Haber'e verdiği röportajda, "İnternetten alım satım yapamıyorum. Herkes geleceği görüyorsun. O zaman hisseleri de görüyorsun bize de söyle diyor" dedi.

Öte yandan İktisatçi Profesör Doktor Sinan Alçın olayla ilgili, "Bazı manipülatörler zaman zaman piyasayı etkilemeye yönelik adımlar atabiliyor. Ve burada bir anlamda borsa alanını oyun alanına çevirebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

