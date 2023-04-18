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Arefe günü oruç tutulur mu, farz mı? Arefe günü oruç tutmanın fazileti ve sevabı nedir? İşte Diyanet bilgisi

18.04.2023 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arefe günü oruç tutulup tutulmayacağı merak ediliyor. Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle beraber arefe günü de gündeme geldi. '11 Ayın Sultanı'' olarak da anılan Ramazan ayı, 23 Mart Perşembe günü tutulan ilk oruçla başlamış oldu. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar önce arefe gününü sonrasına Ramazan Bayramı'nı karşılayacaklar. Peki, Arefe günü oruç tutulur mu, farz mı? Arefe günü oruç tutmanın fazileti ve sevabı nedir?

Arefe günü oruç tutulur mu, farz mı? Arefe günü oruç tutmanın fazileti ve sevabı nedir? İşte Diyanet bilgisi

Arefe günü tutuln orucun fazileti ve önemiyle beraber arefe günü oruca nasıl niyet edileceği de Müslümanların gündeminde yer aldı. Bu yıl Ramazan Bayramı 21- 22-23 Nisan Cuma, Cumartesi, Pazar günlerine denk geliyor. Bayramdan bir gün öncesi olan arefe günü tutulacak oruca dair detaylar sorgulanmaya başladı. Bayramın müjdecisi olan arefe günü oruç tutmak da gerekliliklerden biri olarak tarif edilmekte. Peki arefede oruç tutulur mu?

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü, bayramdan bir gün önceyi ifade etmekte. Ramazan Bayramı arefesinde oruç tutmak da gereklilikler arasında bulunmakta. Arefe, bayramın müjdecisi olarak biliniyor. Peygamberimiz, “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

oruç hurma

ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Oruç tutmak kişinin cennet kapısını açtırır ve cehennem kapılarını kapattırır. Bu sebeple her sağlıklı bireyin vücudun sadakası olarak oruç tutması önemlidir.

Oruç tutmanın kıymet-i harbiyesi Allah katında fazlaca büyüktür. Yüce Allah oruç ile ilgili oruç benim rızam için yapılan bir ibadettir ve onun faziletini sevabını ben veririm demiştir.

camii

AREFE GÜNÜ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

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