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Eski eşini çocuklarının önünde öldürmüştü! Arkadaşına "Bana layık değil" diye anlattığı ortaya çıktı

09.06.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de eski eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren İsa Kösecik’in arkadaşına, çok sevdiği eski eşinin kendisini daha önce aldattığını ve kendisine layık olmadığını söylediği ortaya çıktı.

Eski eşini çocuklarının önünde öldürmüştü! Arkadaşına "Bana layık değil" diye anlattığı ortaya çıktı

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi’nde 5 Ocak tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısa süre önce boşanan 3 çocuk annesi Sevda Özdemir ile İsa Kösecik arasında tartışma çıktı. 3 çocuğunun önünde tartışmaya başlayan çift arasında, kısa sürede kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle İsa Kösecik, eline aldığı bıçakla Sevda Özdemir’i bıçakladı. Özdemir kanlar içinde yerde kalırken, Kösecik ise olay yerinden kaçtı. Annelerini kanlar içinde gören çocukların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özdemir hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınan İsa Kösecik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"EŞİNİ ÇOK SEVDİĞİNİ ANCAK EŞİNİN ONA LAYIK OLMADIĞINI BANA ANLATTI"

"Kasten öldürme" suçundan yargılanan İsa Kösecik’in Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık İsa Kösecik, tanık Ceyhun Ç. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen ve İsa Kösecik’in iş yerinden arkadaşı olduğunu söyleyen Ceyhun Ç., "Kendisi yaklaşık 1 sene kadar önce eşinin kendisini aldattığını, eşini çok sevdiğini ancak eşinin ona layık olmadığını bana anlattı. Bu dönemde bu konuyu birden fazla kez konuştuk. Daha sonra kendisi eşinden boşandı. Boşandıktan sonra gelişmelerden haberim yoktur" dedi.

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DURUŞMA İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Mahkeme heyeti sanık İsa Kösecik’in tutukluluk halinin devamına, gelecek duruşmada sanık ve maktulün çocuklarının tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Kocaeli
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