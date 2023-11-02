HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Arkadaşını düşman olarak görebiliyor' Kanlı para oyunu okullarda hızla yayılıyor! O ile de sıçradı... Uzmanlar uyardı "İntihara meyil, psikopatlık, sosyopatlık, cinayet işleme..."

'Arkadaşını düşman olarak görebiliyor' Kanlı para oyunu okullarda hızla yayılıyor! O ile de sıçradı... Uzmanlar uyardı "İntihara meyil, psikopatlık, sosyopatlık, cinayet işleme..."

02.11.2023 13:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal paylaşım platformlarından başlayarak okullar arasında hızla yayılan bir tehlike olan "kanlı para" isimli oyun, Van’da da yayıldı. Uzmanlar, oyunun enfeksiyon hastalıklarının yayılmasına yol açabileceğini, bunun yanı sıra ileriki yaşlarda suça yatkınlık gibi pek çok psikolojik rahatsızlığı da beraberinde getirebileceği yönünde uyarıda bulundu. Uzmanlar, oyun rekabet sistemine göre oynandığı için çocukların arkadaşlarını bir noktadan sonra düşman olarak görebileceğini söyledi.

'Arkadaşını düşman olarak görebiliyor' Kanlı para oyunu okullarda hızla yayılıyor! O ile de sıçradı... Uzmanlar uyardı "İntihara meyil, psikopatlık, sosyopatlık, cinayet işleme..."

İlk, orta ve lise çağındaki öğrencilerin oynadığı ’kanlı para’ oyununun kuralları arasında, madeni paraların testere gibi yontulması var. Çocuklar tarafından daha fazla acı vermesi için oynanan bu oyun, sosyal medya aracılığıyla hızla yayılmaya başladı. Söz konusu oyunun Van’daki birçok okulda öğrenciler tarafından oynandığı tespit edilirken, oyunu oynayanlar arasında öğretmen ve okul idarecilerin çocuklarının da olduğu öğrenildi.

AW067602_02

Konuya ilişkin uzmanlar, oyunun enfeksiyon hastalıklarının yayılmasına neden olabileceği gibi ileriki yaşlarda suça yatkınlık gibi birçok psikolojik rahatsızlığı da beraberinde getirdiği uyarısında bulundu.

AW067602_03

"EN BÜYÜK TEHLİKE ÇOCUKLARIN BEYİN GELİŞİMİNİN OLUMSUZ ETKİLENMESİ"

İHA muhabirine konuşan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, ‘kanlı para’ isimli bir oyunun ortaya çıktığını ve bu oyunun da çocukları birçok anlamda tehdit edecek düzeye ulaştığını belirtti. Çocukların birçok anlamda bu oyundan olumsuz etkilendiğini ifade eden Dr. Tatlı, “Burada tabii ki ortaya çıkan cilt bütünlüğünün bozulmasıyla birlikte kan üzerinden enfeksiyon bulaş riski görülmektedir. Ama bu tehlikenin aslında çok daha üstünde olan çocuklarımızın beyin gelişimiyle alakalı olanıdır. Aslında bu çok daha önemli bir durumdur. Özellikle çocukluk çağında beynin ‘plastisite’ dediğimiz gelişiminin bağlantı kurma döneminin en iyi olduğu dönemde kendine zarar vermeyle ödül, zevk ve yolakları birbirine bağlanıyor. Beyinde bu yolaklar birbirine daha çok küçük yaşta bağlandığında ilerleyen zamanlarda psikolojik rahatsızlıklar, kendine zarar vermenin uç boyutları, intihara meyil, psikopatlık, sosyopatlık, cinayet işleme durumları tarzında ağır durumlar bu durumların öncüleri olabilir. Daha çocukluk yaşında beyinlerinin böyle oyunlarla kirletilmesi sonucunda bir enfeksiyon hastalığının yapabileceği tahribatın belki milyon katını yapabilecek düzeyde ciddi bir risk durumu ortaya çıkıyor” dedi.

AW067602_04

"GÖZDEN IRAK YERLERDE OYNUYORLAR"

Çocukların son zamanda okul ortamında gözlem noktasının uzak olduğu yerlerde oynamaya başladığını dile getiren Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mehmet Uca ise “Öğretmenlerimiz, idareci arkadaşlarımız, rehber öğretmenlerimiz bunu fark ettikçe önlemeye çalışıyorlar. Ancak çocukların çok gizli bir şekilde oynamaya yönelik bir eğilimleri olduğu için gözden ırak yerlerde oynuyorlar. Bu anlamda velilerin evde çocuklarını bu anlamda takip etmelerinde fayda var. Diğer taraftan da öğretmen arkadaşlarımızla iletişimlerini koparmamalarında fayda var. Özellikle de nöbetçi öğretmen arkadaşlarımızın teneffüs saatlerinde bu çocuklara yönelik bir gözleme gitmeleri gerekiyor. Çünkü çocukların bu anlamda en çok rahat hissettikleri dakikalar teneffüs dakikalarıdır” diye konuştu.

AW067602_05

"ÇOCUKLARIMIZ KARŞIDAKİ ARKADAŞINI DÜŞMAN OLARAK GÖRÜYOR"

Oyunun Van’daki öğretmenlerin çocuklarına dahi sirayet ettiği şekilde bilgi aldıklarını ifade eden Uca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla uygulayıcılar olarak alternatif oyunlar üretmemiz gerekiyor. Bir de bunun başka bir boyutu daha var ki bu oyunla rekabet sistemine göre oynandığı için çocuklarımız karşıdaki arkadaşını artık bir noktadan sonra düşman olarak veya ciddi bir rakip olarak görebiliyor. Bu hem kıskançlık hem de egoistlik noktasını üst seviyeye çıkarıyor. Bu çocukların sonraki yaşamlarında, iş ortamlarında, sokaklarda, toplumsal alanda egoist bir insan olarak aramıza katılmış oluyorlar. Bu konuya özellikle dikkat etmek gerekir.” (İHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nebi Hatipoğlu partisinden istifa etti!Nebi Hatipoğlu partisinden istifa etti!
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'i ziyaret ediyorTBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'i ziyaret ediyor
Hac kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?Hac kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Anahtar Kelimeler:
Oyun okul

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Babaannesine fırça götürmedi! Macun yerine protez...

Babaannesine fırça götürmedi! Macun yerine protez...

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.