HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arkadaşını öldürdü, sevgilisini vurup 21 gün cinsel saldırıda bulundu! Vahşette yeni detaylar ortaya çıktı: Silah sesi duyulmasın diye...

Arkadaşını öldürdü, sevgilisini vurup 21 gün cinsel saldırıda bulundu! Vahşette yeni detaylar ortaya çıktı: Silah sesi duyulmasın diye...

18.12.2023 15:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da İlyas Sarıkaya (49), sevgilisi F.O. (43) ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği Recep Özaslan'ı (47) evde 3 kurşunla öldürüp, cesedini önce çarşafa, ardından streç filme sarıp, bantladı. Sarıkaya, sevgilisi F.O.'yu da 7 kurşunla vurup, yaralı haldeyken pansuman yapıp, 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu. Sarıkaya'nın, sevgilisi F.O.'yu, silah sesi duyulmasın diye üzerine yastık koyarak vurduğu ortaya çıktı. Olay yeri incelemesinde üzerinde kurşun delikleri olan yastık bulundu.

Arkadaşını öldürdü, sevgilisini vurup 21 gün cinsel saldırıda bulundu! Vahşette yeni detaylar ortaya çıktı: Silah sesi duyulmasın diye...

Kan donduran olay, 22 Haziran'da BUrsa'nın Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. ile oturan İlyas Sarıkaya, mahalleden arkadaşı Recep Özaslan'ı evine çağırdı. İddiaya göre; uyuşturucu madde etkisi altında olan Sarıkaya, sevgilisi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan'ı tabanca ile vurdu. Özaslan, ardından ağır yaralanan arkadaşına, 'Acı çekmesin' diyerek 2 kez daha ateş etti. Özaslan, beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, İlyas Sarıkaya, sevgilisi F.O.'ya da aynı silahla ateş açtı. Sarıkaya, ardından vücuduna 7 kurşun isabet eden kadına, cinsel saldırıda bulundu. Özaslan'ın cesedini önce çarşafa sonra streç filme sarıp, bantlayan Sarıkaya, eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlar ile pansumanını yaptığı sevgilisine ise yaralı haldeyken 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulunmaya devam etti.

53cf4faae3e3b716df87246e1a5ee44d

ANNESİNE YAZDIĞI MESAJ SAYESİNDE KURTARILDI

Özaslan'ın cesedinin çürümesi sonucu çıkan koku, komşuları rahatsız edince ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sarıkaya, eve gelen polisleri silah zoruyla tehdit ettiği sevgilisini pencereye çıkartıp, sorun olmadığını söyleterek geri gönderdi. Olay, F.O.'nun 12 Temmuz'da, Sarıkaya'nın sehpa üzerinde unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp, yardım istemesiyle ortaya çıktı. F.O., annesine yazdığı mesajda, "Odada ceset var. Telefon dinleniyor. Diafon açık, mesaj yazma. Bana 8 el ateş etti. Yaralıyım. Polisi görürse önce beni öldürecek. Onu para ile kandırıp, evden çıkartın sonra da beni alın" dedi. F.O.'nun annesi mesaj sonrası polise gidip, şikayette bulundu. Polis, yaralı haldeki F.O. ile mesajla irtibata geçti.

dac95a4f9ea4781c22ae75ef1dc85ebe

EVDEN ÇIKARILAN SEVGİLİ KAMERADA

Sarıkaya'yı, F.O.'nun annesinin evinden para alması için eve yönlendirdi. F.O.'nun annesinin evinin önüne otomobilini park ettiği sırada karşısında gördüğü polis ekiplerine silahını doğrultup, tehdit eden Sarıkaya, etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Eve giden ekipler ağır yaralı haldeki F.O. ile kokmaya başlayan ceset ile karşılaştı. F.O. tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye, Özaslan'ın cesedi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. F.O. ile Özaslan'ın cenazesinin evden çıkarıldığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

e737a3d4caa1a0ca977df940b2bf215b

EVDE KURŞUN DELİKLERİ OLAN YASTIK BULUNDU

Olay yeri incelemesinde İlyas Sarıkaya'nın F.O.'yu silah sesi duyulmasın diye üzerine yastık bastırarak, vurduğu tespit edildi. Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; polisin ifadesine başvurduğu bina sakinlerinden Enis Aydemir'in de ifadesinde; eve girdiğinde kurşun delikleri olan yastığı gördüğünü ve silah sesi duymadıkları için Sarıkaya'nın F.O.'yu, silahın üzerini yastıkla bastırarak vurduğunu söylediği öğrenildi. Silah sesi duymadığını, evden gelen koku üzerine rahatsız olduklarını söyleyerek, yaşananları DHA’ya anlatan Enis Aydemir, "İlyas, burada bizimle konuşan, tanışan bir insan. Bu mahalleden bir koku gelmeye başladı. Yastığı silahın üzerine koyuyor ve kadını 7 yerinden yastıkla vuruyor. Ses gelmesin diye böyle bir şey yapıyor. Bacaklarına 5 kurşun, geri kalan kurşunlar göğsüne isabet etmişti. İlyas, kadını yastıkla vurduğu için sesi bastırmaya çalışmış" dedi.

a27182be5d0842929c28ec0acc6b49b9

'ÇÖP ATTILAR SANDIM'

Mahalleden gelen silah seslerini duyduğunu fakat nereden geldiğini anlayamadığını, binadan aşağı çöp atıldığını zannettiğini belirten Hanife Güney ise "Sadece sesleri duydum. O gün evde oturuyordum. Yukarıdan aşağıya çöp attılar sandım sonra 'tak' diye bir ses duydum. Sonra 2 el yeniden silah atıldı 'tak, tak' diye. Bu kez camdan dışarıya baktım. Ama komşulardan hiç ses gelmeyince tekrar içeri girdim. Bir süre sonra 4 el daha silah sesi geldi. Üst kattan hemen camları açtılar. Adam bir o köşeye, bir bu köşeye bakmaya başladı ve hemen camları kapadı. Sonra yeniden 2 el daha silah sesi geldi. Kendilerini görmedim ve hiç tanımıyorum. Olay gündüz saatlerinde yaşandı" diye konuştu.

b9c6a3cc622b6b332997d321d40478c6

11 AYRI SUÇTAN KAYDI VARMIŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan ve hakkında 'kasten öldürme', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma', 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahlı yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İlyas Sarıkaya'nın, 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'kasten yaralama' gibi farklı suçlardan da 11 kaydı olduğu öğrenildi.

(DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son depremden sonra ortaya çıktı! "Her an olabilir"Son depremden sonra ortaya çıktı! "Her an olabilir"
İttifak tablosu netleşiyor! Erdoğan ile görüşme sonrası ilk kez açıkladıİttifak tablosu netleşiyor! Erdoğan ile görüşme sonrası ilk kez açıkladı
Yol ortasında 6 milyon liralık gasp! 'Hareket ederseniz vururuz'Yol ortasında 6 milyon liralık gasp! 'Hareket ederseniz vururuz'
Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa cinsel saldırı
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu...

Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu...

Galatasaray ucuz yırttı!

Galatasaray ucuz yırttı!

Başkentte akaryakıt krizi: İstasyonlar bir bir çöktü! Dünyanın gözü orada

Başkentte akaryakıt krizi: İstasyonlar bir bir çöktü! Dünyanın gözü orada

Yol ortasında 6 milyon liralık gasp! 'Hareket ederseniz vururuz'

Yol ortasında 6 milyon liralık gasp! 'Hareket ederseniz vururuz'

Sosyal medyadan tanışıp evine davet etti, kabusu yaşadı

Sosyal medyadan tanışıp evine davet etti, kabusu yaşadı

Keserle öldürmüştü! Cinayetin ardından cinsel istismar çıktı

Keserle öldürmüştü! Cinayetin ardından cinsel istismar çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.