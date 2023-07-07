Arkadaşını öldürmekten tutuklandı, ifadesinde "Öldürmek istemiyordum" dedi!

Olay, 3 Temmuz akşamı merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı’ndaki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla oturan V.D. (32), aynı masadaki arkadaşı Sefa Can Donma’yı (25) çıkan tartışmada ayak ve boynundan tabancayla vurdu. Donma kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kafedekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Donma, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önceki gün hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında şüpheli, 2 ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı. Donma’nın borçlu olduğu B.T. (42) ile bir süre önce tartıştığı, tanıdıklarının araya girmesiyle uzlaşmak için olay günü kafede buluştukları ortaya çıktı. B.T. ile Donma’nın yeniden tartıştıkları, bunun üzerine B.T.’nin arkadaşı şüpheli V.D'nin tabancayla ateş açtığı belirlendi.

"ARBEDE SIRASINDA YANLIŞLIKLA BOYNUNDAN VURULDU... ÖLDÜRMEK İSTEMİYORDUM”

Emniyete götürülen V.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan şüphelinin ifadesinde, “Otururken birden sinirlenip küfretti. Ben de korkutmak için ayağına ateş etmek istedim. Arbede sırasında yanlışlıkla boynundan vuruldu. Öldürmek istemiyordum” dediği öğrenildi. (İHA)

