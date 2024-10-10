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  4. Arkadaşlarıyla iddiaya gireyim derken başı belaya girdi! 3 metre yüksekliğindeki heykelde mahsur kaldı

Arkadaşlarıyla iddiaya gireyim derken başı belaya girdi! 3 metre yüksekliğindeki heykelde mahsur kaldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.10.2024 12:53
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Avcılar'da bulunan bir heykele tırmandı, çıktığı yerden inemedi. İddiayı kazanmak için 3 metre yüksekliğindeki meşale şeklinde olan heykele tırmanınca iddiayı kazandı ancak heyklelden inemedi. G.K. itfaiye ekipleri tarafından itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, Avcılar Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Geçen yıl yayalaştırılarak araç trafiğine kapatılan caddenin başındaki döner kavşağa elinde meşale olan bir heykel yerleştirildi. Gece saat 22.00 sıralarında trafiğin de yavaşlamasını fırsat bilen G.K., arkadaşlarıyla iddiaya girerek heykele çıktı.

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İddiayı kazanan ancak bir türlü çıktığı heykelden inemeyen çocuk burada mahsur kaldı. Uzun bir süre heykelde bekleyen G.K. ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri G.K.'yi bulunduğu yerden itfaiye merdiveniyle aldı.

'HEYKELE ÇIKIP OYNUYORLAR'

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Heykelin yakınında iş yeri bulunan Ramazan Kaya, "Genelde akşam saatinde sakin olduğu zaman çocuklar caddeye gelip heykele çıkıp oynuyorlar.Yürüyüş yolunda oyun oynarlarken kendi aralarında iddiaya giriyorlar. Çocuklardan biri heykele çıkınca bir daha aşağı inemiyor. Bizim iş yerimiz burada. Görüyoruz. İtfaiyeyi aradık merdivenle çocuğu aşağı indirdiler. O şekilde bir kurtarma operasyonu yapıldı" dedi.

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Yılmaz Erarslan ise yaşananlara tepki göstererek, "Çocuklarına sahip çıkmaları lazım. Oraya çıkmaları hata. Bir kaza da olabilir, düşüp bir yerlerini de kırabilirler. Tehlikeli. Ailenin çocuklarına sahip çıkması lazım" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Heykel Avcılar İtfaiye
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