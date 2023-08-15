Arkasındaki nedeni açıkladı! Bahçeli'nin İYİ Parti'ye çağrısıyla ilgili MHP'den yeni mesaj

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti'ye yaptığı çağrıyla ilgili tv100'e konuştu. Bahçeli'nin çağrısının arkasındaki asıl nedeni ve amacını açıklayan Yıldız, "Genel Başkanımızın çağrısı Cumhur İttifakı'na katılım çağrısı değil" dedi.

"PKK İLE KADER BİRLİĞİ YAPIP BULUNDUKLARI YERE SAVRULDULAR"

"Genel Başkanımızın açıklaması o kadar açık ki üzerine yeni bir söz söylemeye gerek yok, daha önce de yuvaya dönün çağrısında bulunmuştu. O zaman da doğru dürüst cevap verememişlerdi, sonrasında da Kandil’le PKK ile kader birliği yapıp bulundukları yere savruldular." dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI’NA KATIL ÇAĞRISI DEĞİL"

Bahçeli'nin çağrısının nedenini açıklayan Yıldız, "Genel Başkanımızın çağrısı Cumhur İttifakı’na katıl çağrısı değil, siyasette kendini konumlandırırken hainlerin yanında durma safın belli olsun çağrısı, İYİ Parti bölücü terör örgütüyle yan yana konumlanmıştır, yerel seçimlerde aynı adaya oy vermişler birçok yerde aday çıkarmayarak birlikte hareket etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

CHP yüzde 25 oyuyla mı İstanbul’u aldı? 6’lı masa cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçilerinden önce öyle bir havaya girmişlerdi ki bakanlıklar, cumhurbaşkanlığı yetkileri paylaşılmış 12 bin yüksek bürokrat paylaşılmıştı. Bürokratlar hangi partilere dağıtılacak belirlenmişti. 6’lı masa üyeleri birbirlerine nankörlükten ihanete, hainlikten yan kesiciliğe kadar birçok hakaretlerde bulunmuşlardır. Sonuç olarak Genel Başkanımız İYİ Parti içerisinde görev yapan bazı eski arkadaşlarımızın haysiyetini de düşünerek konumlandırdıkları yerin kendilerine, ülkeye zarar verdiğini hatırlatmıştır." şeklinde konuştu.