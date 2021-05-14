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  4. Arnavutköy’de bıçakla öldürülen genci böyle darp etmişler! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Arnavutköy’de bıçakla öldürülen genci böyle darp etmişler! Yeni görüntüler ortaya çıktı

14.05.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de 19 yaşındaki bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kavga sonrasında eve saklanan katil zanlısı ve 27 akrabası ise gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana gelmişti. iki grup arasında çıkan kavgada 19 yaşındaki Sait Çakmak vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak yaşamını yitirdi. O kavgaya ilişkin kavga anı görüntüleri ortaya çıktı.

28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan kavga sonrası neler olduğunu öğrenmek için katil zanlısının evine gelen 27 akrabası, öldürülen gencin akrabalarının eve saldırısı sonrasında evde mahsur kaldı. Özel harekat polislerinin gece yaptığı operasyon sonrasında evde tahliye edilen toplam 28 kişi ise gözaltında tutuluyor.

(İHA)

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