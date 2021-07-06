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  4. Arnavutköy'de iki grup birbirine girdi! Ortalığı savaş alanına çeviren kavga kamerada

Arnavutköy'de iki grup birbirine girdi! Ortalığı savaş alanına çeviren kavga kamerada

06.07.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy’de yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldıran yaklaşık 30 kişilik grubu mahalleli ayırmakta güçlük çekti. Kalabalık grubun dakikalarca kavga ettiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 4 Temmuz günü 00.30 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sokakta bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup henüz bilinmeyen bir sebeple birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavgayı gören mahalleli sokağa inerek kavgayı ayırabilmek için uzun süre uğraştı. Taraflar karşılıklı birbirlerini darp ederken, ayırmak için araya giren mahalleli ise zor anlar yaşadı.

MAHALLELİ AYIRDI

Vatandaşların çabaları sonrasında ayrılan grup, sokak aralarına girerek gözden kayboldu. Yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Arnavutköy
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