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Arnavutköy'de yangın dehşeti! Çok sayıda kişi mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2018 14:21 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de bir gecekonduda yangın çıktı. Yoğun duman yan binaya dolunca çok sayıda kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar binaya yanaştırılan bir kamyonetin üstüne geçerek tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'de yangın dehşeti! Çok sayıda kişi mahsur kaldı

Arnavutköy'deki yangın saat 13.00 sıralarında çıktı. Abdullah Gül caddesi'ndeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman 4 katlı bina doldu. Binadakiler büyük panik yaşadı.

Kadın ve çocukların aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi kurtarmak için apartmanın yanına kamyonet yanaştırıldı.

Apartmandakiler birinci katın penceresinden kamyonetin üzerine atladı. olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor.

Olay yerinden ilk kareler;

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(DHA)

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Arnavutköy yangın

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