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Arnavutköy'deki feci kazada can pazarı! İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı! Ölü ve yaralılar var!

19.10.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy'de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yola geçerek başka bir araca çarptı. Kaza yapan araçların içinde sıkışan kişileri kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

İstanbul'daki korkunç trafik kazası, dün akşam saat 23.00’da Arnavutköy çevre yolunda meydana geldi. Gazi Fahrettin Paşa Caddesi’nden Sultangazi yönüne doğru seyreden otomobil karşı yöne geçerek başka bir otomobille çarpıştı.

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KAZA YAPAN ARAÇLARDA SIKIŞTILAR

Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki otomobilde sürücülerin de dahil olduğu toplam 8 kişi yaralandı.

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1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada araç içinde sıkışan sürücü ve yolcuları kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.

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YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI KRİTİK

Can pazarının yaşandığı kazada yaralı olarak araçlardan çıkarılan 8 kişi Arnavutköy Devlet Hastanesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Hastanelerine kaldırıldı.

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Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası arnavuktöy
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