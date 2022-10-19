Arnavutköy'deki feci kazada can pazarı! İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı! Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'daki korkunç trafik kazası, dün akşam saat 23.00’da Arnavutköy çevre yolunda meydana geldi. Gazi Fahrettin Paşa Caddesi’nden Sultangazi yönüne doğru seyreden otomobil karşı yöne geçerek başka bir otomobille çarpıştı.

KAZA YAPAN ARAÇLARDA SIKIŞTILAR

Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki otomobilde sürücülerin de dahil olduğu toplam 8 kişi yaralandı.

1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada araç içinde sıkışan sürücü ve yolcuları kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI KRİTİK

Can pazarının yaşandığı kazada yaralı olarak araçlardan çıkarılan 8 kişi Arnavutköy Devlet Hastanesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (DHA)



