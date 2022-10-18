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Manisa'da zincirleme trafik kazası! 22 kişi yaralandı

18.10.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Şehzadeler ilçesinde, minibüs, otomobil ve iki otobüsün karıştığı kazada 22 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Manisa'da zincirleme trafik kazası! 22 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde minibüs, otomobil ve iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 22 kişi yaralandı.

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Çobanisa Mahallesi yakınlarında, Turgutlu yönüne giden şehirler arası yolcu otobüsü, otomobil, minibüs ile plakası henüz belirlenemeyen ve işçi servisi olarak kullanılan bir başka otobüs çarpıştı.

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

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22 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ilk belirlemelere göre, büyük bölümü hafif şekilde olmak üzere 22 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa
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