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Arnavutluk çevik kuvvet polisleri Türkiye'de eğitilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 07:53 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelen talep üzerine Arnavutluk çevik kuvvet polislerine Türkiye'de eğitim verilmesi için yetkililere talimat verdi.

Arnavutluk çevik kuvvet polisleri Türkiye'de eğitilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaretler kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Özel Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Soylu'ya Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lleshaj eşlik etti. Ziyarette Soylu'ya Özel Harekat Merkezi hakkında bilgi verildi. Bakan Soylu, talep gelmesi üzerine 400- 500 Arnavutluk çevik kuvvet polisinin eğitiminin Türkiye'de verilmesi konusunda talimat verdi. Bu kararı memnuniyetle karşılayan Lleshaj, Bakan Soylu'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

SOYLU, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ PARKI'NI ZİYARET ETTİ

Bakan Soylu, daha sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ofisini ziyaret etti. Soylu'ya TİKA Arnavutluk Koordinatörü Necip Özay Özütok tarafından faaliyetler hakkında bilgi verildi. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015'te temeli atılan ve inşaatı devam eden Namazgah Camisi ile 2018'den bu yana TİKA tarafından restorasyon çalışmaları devam eden Ethem Bey Camisi'nde incelemelerde bulundu. 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nı da ziyaret eden Soylu, 15 Temmuz Şehitler Kitabesi'ne karanfil bıraktı, şehitler için dua etti.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu Arnavutluk Çevik kuvvet polisi

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