HABER

Arnavutluk'ta depremden kurtulan Türk Ercan Yağmur yaşadıklarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:50 | Son Güncelleme

Arnavutluk'ta bu sabaha karşı 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi yaralandı. Depremden kurtulan Ercan Yağmur, canlı yayına bağlanarak yaşananları anlattı.

Arnavutluk'ta bu sabaha karşı 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi yaralandı.

Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi.

Depremden kurtulan Ercan Yağmur, NTV canlı yayınında yaşananları anlattı.

İşte Yağmur'un açıklaması:

"Burada bir şirkette çalışmaktayız. Bir yönetici arkadaşımla birlikte. 19 arkadaşımız eğitim amaçlı Arnavutluk'ta bulunmaktaydı. Dün gece itibariyle öncü depremler yaşamaya başladık. Bu haberler sonrası arkadaşlarımızla haberleşme başladık. Arkadaşlarımız dışarıda olduklarını ve nöbette olduklarını söylediler. Ardından büyük deprem meydana geldi. Hepimiz otellerimizi terk ettik. Ancak konakladığımız iki otelde çok büyük hasar meydana geldi. Çok şükür hiçbir arkadaşımıza hiçbir şey olmadı. Büyükelçiliğimizin belirttiği gibi arkadaşlarımızın hiçbir şeyi yoktur, ayarlanan ilk uçakla yurda geri dönüş yapılacaktır.

Deprem geleceğini belli etti. Normalde büyük deprem olur ardından küçük depremler meydana gelir. Bu sefer küçük depremler oldu ardından büyük deprem meydana geldi. Dolayısıyla arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu dışarıya çıkmıştı. Bir-iki arkadaşımız son anda otelden çıkmayı başardı. "

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk deprem ercan yağmur

En Çok Okunan Haberler

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Rahmi Turan özür diledi!

Rahmi Turan özür diledi!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

MasterChef'te böylesi görülmedi! Yarışmacıları şaşkına çeviren karar

MasterChef'te böylesi görülmedi! Yarışmacıları şaşkına çeviren karar

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzüne asit atılan Berfin Özek gözyaşlarıyla anlattı

Yüzüne asit atılan Berfin Özek gözyaşlarıyla anlattı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

Bakan Kurum'dan termik santrallerle ilgili flaş açıklama

Bakan, açık açık uyardı! 6 ay içinde...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 370 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı açıklandı

Adana'da deprem

Adana'da deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.