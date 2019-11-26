Arnavutluk'ta depremden kurtulan Türk Ercan Yağmur yaşadıklarını anlattı

Arnavutluk'ta bu sabaha karşı 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi yaralandı.

Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi.

Depremden kurtulan Ercan Yağmur, NTV canlı yayınında yaşananları anlattı.

İşte Yağmur'un açıklaması:



"Burada bir şirkette çalışmaktayız. Bir yönetici arkadaşımla birlikte. 19 arkadaşımız eğitim amaçlı Arnavutluk'ta bulunmaktaydı. Dün gece itibariyle öncü depremler yaşamaya başladık. Bu haberler sonrası arkadaşlarımızla haberleşme başladık. Arkadaşlarımız dışarıda olduklarını ve nöbette olduklarını söylediler. Ardından büyük deprem meydana geldi. Hepimiz otellerimizi terk ettik. Ancak konakladığımız iki otelde çok büyük hasar meydana geldi. Çok şükür hiçbir arkadaşımıza hiçbir şey olmadı. Büyükelçiliğimizin belirttiği gibi arkadaşlarımızın hiçbir şeyi yoktur, ayarlanan ilk uçakla yurda geri dönüş yapılacaktır.

Deprem geleceğini belli etti. Normalde büyük deprem olur ardından küçük depremler meydana gelir. Bu sefer küçük depremler oldu ardından büyük deprem meydana geldi. Dolayısıyla arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu dışarıya çıkmıştı. Bir-iki arkadaşımız son anda otelden çıkmayı başardı. "