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  4. Arnavutluk’ta Türkiye’deki depremler nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan edildi

Arnavutluk’ta Türkiye’deki depremler nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan edildi

10.02.2023 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardında Arnavutluk, 13 Şubat Salı günü ülke genelinde ulusal yas ilan etti.

Arnavutluk’ta Türkiye’deki depremler nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan edildi

Arnavutluk’tan Türkiye’ye anlamlı destek geldi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, 13 Şubat Salı günü ulusal yas günü ilan etti. Başbakan Edi Rama mesjında, "Arnavutluk hükümeti, Türkiye-Suriye sınırında meydana gelen büyük depremin kurbanları için 13 Şubat Pazartesi gününün ulusal yas günü olmasına karar vermiştir. Bir süre önce benzer bir felaket Arnavutluk'u vurduğunda yanımızda olan dostumuz Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Rama ayrıca pazartesi günü devlet kurumlarında bayrakların yarıya indirileceğini söyledi.

30 KİŞİLİK KURTARMA EKİBİ GÖNDERDİLER

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından Arnavutluk hükümeti, 30 kişilik bir kurtarma ekibi göndermişti.

Kaynak: İHA

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deprem Kahramanmaraş Arnavutluk Türkiye

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