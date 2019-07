Arnavutluk'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

STK'ler adına konuşma yapan Arnavut sanatçı Bujar Kapexhiu da Türk halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direniş çağrısına cevap verdiğini belirterek, "Bu, milletin büyük bir zaferidir. Aynı zamanda FETÖ ve onun rahatsız ideolojisinin mensupları tarafından yıllarca gizli bir şekilde hazırlanan komplonun utanç verici başarısızlığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ'nün Arnavutluk'ta da faaliyet gösterdiğini anımsatan Kapexhiu, "Gülenci kuruluşunun unutulan bir düşman haline gelmeyeceğini ve Arnavutların onun (FETÖ'nün) zehirli yemlerini kararlılıkla reddedeceğini ümit ediyorum. Arnavut halkı Türk halkına kardeşçe bağlıdır ve onun özgürlük, demokrasi ve refah çabalarının her zaman yanında olacaktır." dedi.

Öte yandan, Arnavutluk Demokratik Partisi Temsilcisi Kreshnik Çollaku, dost ve kardeş ülke olarak nitelendirdiği Türkiye'nin Arnavutluk ve Arnavutların olağanüstü stratejik ortağı olduğunu vurgulayarak, "(15 Temmuz) O gün Türk halkı özgürlük ve değerlerine karşı görevini yerine getirdi. Türkiye'nin her vatandaşı bugün gurur duymalı. 251 şehit. Her gün kalkıp özgürlüğü için mücadele etmesi adına her toplum ve birey için bir kuvvet ve ilham olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.