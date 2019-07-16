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Arnavutluk'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 01:01 | Son Güncelleme

Arnavutluk'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Demokrasi Zaferi Yürüyüşü" yapıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Rahibe Teresa Meydanı'nda Türkiye ve Arnavutluk bayrakları eşliğinde suni göl parkına doğru yürüdü.

Etkinlikte "15 Temmuz Şehitler Yolu" ve şehitler anısına çınar ağaçlarının dikildiği "15 Temmuz Demokrasi Parkı"nın açılışı yapıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, yaptığı konuşmada, FETÖ'nün hain darbe girişiminin Türkiye'nin tarihinde yaşanan en kanlı terör eylemi olduğunu belirterek, "Bu kanlı terör eylemi ve darbe girişimi, Türk milletinin kanı ve canı pahasına anayasal düzenine, parlamentosuna ve meşru hükümetine sahip çıkmasıyla akim bırakılmıştır." şeklinde konuştu.

FETÖ'nün özellikle eğitim, diyanet ve sağlık alanında Arnavutluk'ta mevcudiyetini devam ettirdiğini dile getiren Yörük, FETÖ'nün varlığı ne kadar derinleşirse Arnavutluk vatandaşlarına yönelik zararın o kadar büyük olacağını söyledi.

Yörük, şunları dile getirdi:

"Gerçek niyetlerini gizleyen FETÖ mensupları adeta kanser gibi bulundukları ülkelerin tüm dokularına sinsice yerleşmektedirler. Emniyet, yargı, ordu gibi tüm kurumları, medya ve iş dünyasını ele geçirmektedirler. Ülkeleri sapkın anlayışıyla kontrol etmeye çalışmaktadırlar. Hangi ülkeden, hangi milletten olursa olsun bugün aklı başında herkesin bu suç ve terör örgütünü sorguladığını artık memnuniyetle görüyorum. Bugüne kadar 22 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri sonlandırılmış, 19 ülkedeki FETÖ iltisaklı okullar Türkiye Maarif Vakfı tarafından devralınmıştır."

- "En büyük ders verilmiştir"

Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Arbian Mazniku da 15 Temmuz'un sadece yürüyüş değil, iki ülke arasındaki dostluk bağlamında Tiran'da hatırlanmasından dolayı ayrı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "O günde tüm tarihe tankın, uçakların, helikopterin ve gücün milletin gücü karşısında ne kadar zayıf kaldığı yönünde en büyük ders verilmiştir. Bu andan tüm dünyadaki demokrasiye verilebilecek daha güçlü bir dersin olmadığına inanıyorum." dedi.

STK'ler adına konuşma yapan Arnavut sanatçı Bujar Kapexhiu da Türk halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direniş çağrısına cevap verdiğini belirterek, "Bu, milletin büyük bir zaferidir. Aynı zamanda FETÖ ve onun rahatsız ideolojisinin mensupları tarafından yıllarca gizli bir şekilde hazırlanan komplonun utanç verici başarısızlığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ'nün Arnavutluk'ta da faaliyet gösterdiğini anımsatan Kapexhiu, "Gülenci kuruluşunun unutulan bir düşman haline gelmeyeceğini ve Arnavutların onun (FETÖ'nün) zehirli yemlerini kararlılıkla reddedeceğini ümit ediyorum. Arnavut halkı Türk halkına kardeşçe bağlıdır ve onun özgürlük, demokrasi ve refah çabalarının her zaman yanında olacaktır." dedi.

Öte yandan, Arnavutluk Demokratik Partisi Temsilcisi Kreshnik Çollaku, dost ve kardeş ülke olarak nitelendirdiği Türkiye'nin Arnavutluk ve Arnavutların olağanüstü stratejik ortağı olduğunu vurgulayarak, "(15 Temmuz) O gün Türk halkı özgürlük ve değerlerine karşı görevini yerine getirdi. Türkiye'nin her vatandaşı bugün gurur duymalı. 251 şehit. Her gün kalkıp özgürlüğü için mücadele etmesi adına her toplum ve birey için bir kuvvet ve ilham olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

PARTNERYaşını duyunca inanamayacaksınız!Yaşını duyunca inanamayacaksınız!
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Arnavutluk FETÖ Tiran

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