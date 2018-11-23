İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Artık vurkaçlara arkadan bakakalan bir Türkiye yoktur. Takip eden, 3 bin 500 metre rakımda da olsa teröristi bulup, alan bir güce sahibiz. PKK'nın borazanları siyaset sahnesinde, basında ne kadar yaygara koparırlarsa koparsınlar, ağababalarının akıbetleri değişmeyecektir." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Soylu, Kepez ilçesindeki Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu'nun açılış töreninde, Bedirhan'ın lanetinin, bu milletin ahının ve bu devletin jandarmasının, polisinin, askerinin, savcısının, hakiminin teröristlerin yakasını bırakmayacağını söyledi.

Soylu, "Hiç endişe etmeyin, Türkiye eski Türkiye değildir. Eskiden PKK bir eylem yaptı mı Allahualem, 'Dağbaşıdır, bulunmaz' der geçerdik. Bulunduğuna da pek şahit olmazdık. Ama artık işler değişti." diye konuştu.

Tüm birimlerin sürekli operasyon halinde olduklarına işaret eden Soylu şöyle devam etti:

"Evlatlarımız karadan, evlatlarımızın ürettiği araçlarla havadan, bunların ensesindeyiz ve dökülen her damla kanın hesabını soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz. Artık vurkaçlara arkadan bakakalan bir Türkiye yoktur. Takip eden, 3 bin 500 metre rakımda da olsa teröristi bulup, alan bir güce sahibiz. PKK'nın borazanları siyaset sahnesinde, basında ne kadar yaygara koparırlarsa koparsınlar, ağababalarının akıbetleri değişmeyecektir. Onlar da bu teröristlerin yanlarında durduğu müddetçe bu akıbetten nasiplerini alacaklardır. Güvenlik birimlerimiz, adalet birimlerimiz kendi görevlerini yerine getirecektir."