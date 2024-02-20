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Artvin'de CHP seçim bürosunda aday gerginliği! Yumruklar havada uçuştu: 'İnsanları telefonla çağırdılar'

20.02.2024 19:07 | Son Güncelleme:
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Artvin Hopa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçim bürosunda il genel meclisi adaylığı itirazı nedeniyle kavga çıktı. CHP Hopa İlçe Belediye başkan adayı Utku Cihan, "Bu saldırı organizedir, telefonla insanlar çağrılmıştır ve saldırı bu şekilde yapılmıştır. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Artvin'de CHP seçim bürosunda aday gerginliği! Yumruklar havada uçuştu: 'İnsanları telefonla çağırdılar'

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan CHP seçim bürosuna gelen partili bir grup, iddiaya göre, belirlenen İl Genel Meclisi üyeliği listesine itiraz etti. İtiraz sırasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye, ardından da kavgaya dönüştü. Seçim bürosu dışına da taşan yumruklu kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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"TELEFONLA İNSANLAR ÇAĞRILMIŞTIR"

CHP Hopa İlçe Belediye başkan adayı Utku Cihan, partisinin ilçe örgütü, İl Genel Meclisi üye ve adaylarına sözlü ve fiziki saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, yaşananları kınadı. Cihan, "Hopa’da birileri gelerek tehditler savurmuş, sonrasında da meclis üyesi adaylarımızda yumruklu saldırıda bulunulmuştur. Biz Hopa’da barış içerisinde kardeşçe bir seçim süreci yürütmeye çalışıyoruz. Kimsenin bizi provoke etmesine izin vermeyeceğiz. Hangi görüşten olursa olsun hep birlikte Hopa için iyi şeyler yapmak için birlikte hareket edeceğiz. Bugün burada olduğu gibi bizi kimsenin provoke etmesine izin vermeyeceğiz. Meclis üyelerine yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Bundan sonra Hopa'da bu tür olayların yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. İlgili kişilerle ilgili hukuki süreçleri hızlıca başlatacağız; bunun görüntü kayıtları elimizde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem yönetim kurulu üyelerine hem meclis üyesi adaylarına bugün burada bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırı organizedir, telefonla insanlar çağrılmıştır ve saldırı bu şekilde yapılmıştır. Bu işin peşini bırakmayacağız. Önümüzdeki süreci huzurla hep birlikte yürüteceğiz. Bu tür provokasyonlara gelmeyeceğiz" dedi.

CHP-HOPA SECIM-BUROSUNDA-YUMRUKLU-KAVGA-_15475

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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