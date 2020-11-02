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Artvin'in saklı cenneti: Karagöl

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2020 10:15 | Son Güncelleme

Dört mevsim de dikkat çekmeyi başaran Artvin'ın Borçka ilçesi, doğal güzellikleriyle görenleri mest ediyor. Sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü oluşan Karagöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Artvin'in saklı cenneti: Karagöl

Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

GÖREN HAYRAN KALIYOR

Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor. Çam ağaçları ve şelaleler arasında yer alan, eşsiz doğa güzelliyle Karagöl Tabiat Parkı, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Karagöl, yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göl yüzeyine yansıması kartpostallık görüntüler de oluşturuyor. Kent gürültüsünden uzaklaşıp temiz hava almak isteyenler, hafta sonu tatillerinde tercih ettikleri Karagöl'de çadır kurup kamp yapıyor. Ziyaretçiler yürüyüş ve piknik yapıyor, teknelerle gölün keyfini sürüyor.

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Elâzığ’dan ailesiyle birlerde Borçka Karagöl’ü görmeye gelen Farhat Çelik, “Burası çok güzel Allah’ın bize bir hediyesi. Ailecek geldim. Bol bol fotoğraf çekindik. Gölün etrafını gezdik. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkarttık” dedi.

Karagöl’e Rize’den gelen Erkan Aksoy ise "Birçok kez Karagöl’e gelmiştim. Bu kez arkadaşlarla geldik. Özellikle sonbaharı seçtik. Bu dönem Karagöl, inanılmaz renkler içinde yer alıyor. Burası muhteşem herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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DOĞANIN İÇERİSİNDE SAKLANMIŞ CENNET

Arkadaşların tavsiyesi üzerine Karagöl’e ilk kez geldiğini ifade eden Melike Hud, “Burası muhteşem doğanın içinde saklanmış cennet. Yeşil, sarı, kırmızı, gibi birçok rengi aynı anda görmeniz mümkün. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

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