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ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI 2023: Artvin Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da olacak

14.05.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin seçim sonuçları 2023 oy oranları hakkında araştırmalar hız kazandı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08:00 itibari ile başladı ve 17:00'a kadar devam edecek. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ise saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak. Bu kapsamda Artvin 2023 Genel Seçim sonuçları ve 28. Dönem Milletvekili sonuçları oy oranları canlı olarak Mynet.com’da yayınlanacak. İşte Artvin seçim sonuçlarına dair detaylar...

ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI 2023: Artvin Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da olacak

Artvin seçim sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Parlamentosu’nu seçmek için sandık başına giderek oy kullanmaya devam ediyor. Artvin'in ilçeleri olan Merkez seçim sonuçları, Ardanuç seçim sonuçları, Arhavi seçim sonuçları, Borçka seçim sonuçları, Hopa seçim sonuçları merak konusu oldu. Peki, Artvin Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilebilecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

Artvin'in ilçeleri olan; Merkez seçim sonuçları, Ardanuç seçim sonuçları, Arhavi seçim sonuçları, Borçka seçim sonuçları, Hopa seçim sonuçları, Kemalpaşa seçim sonuçları, Murgul seçim sonuçları, Şavşat seçim sonuçları, Yusufeli seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

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