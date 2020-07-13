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  4. Artvin Valisi duyurdu: Sel felaketinde bir kişi öldü, üç kişi kayıp

Artvin Valisi duyurdu: Sel felaketinde bir kişi öldü, üç kişi kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 09:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Artvin Valisi Yılmaz Duruk, dün akşam Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiğini üç kişinin de kaybolduğunu bildirdi.

Artvin Valisi duyurdu: Sel felaketinde bir kişi öldü, üç kişi kayıp

Artvin Yusufeli'nde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri Artvin-Erzurum kara yolunu kapattı.

Yağmur sularının yol açtığı taşkınlar baraj şantiyesine zarar verirken, kara yolundaki 2 tünelin giriş ve çıkışları toprak ve kaya parçalarıyla kapandı.

BÖLGEYE ARAÇ GİRİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Heyelanın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak, bölgeye araç girişine izin vermiyor.

Karayolları, DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD ile baraj inşaatı yüklenici firmasına ait ekipler, iş makineleriyle yolun açılması için çalışma başlattı.

ARTVİN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiğini üç kişinin de kaybolduğunu bildirdi.

İlgili tüm kurumlara ait ekiplerin bölgeye gönderildiğini ifade eden Doruk, ekiplerin ulaşıma kapanan Artvin-Erzurum kara yolunu ulaşıma açmak için seferber olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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