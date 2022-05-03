HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ASELSAN geliştirdi! GÖKDENİZ hedefleri başarıyla imha etti…

ASELSAN geliştirdi! GÖKDENİZ hedefleri başarıyla imha etti…

03.05.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye savunma sanayinde yaptığı atılımlarla dikkat çekerken önemli bir gelişme daha yaşandı. ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ hava savunma sistemi yetenekleri ile hayran bırakırken hedefi tam 12’den vurmayı başardı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri… Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın yakın hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak üzere ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ sistemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tahsis edilen gemi üzerinde yapılan atışlı ve atışsız testler ile yeteneklerini kanıtladı.

Testlerin son adımında deniz üzerini yalayarak yaklaşan yüksek hızlı saldırı senaryosunu temsil eden zorlu bir test hedefi GÖKDENİZ tarafından başarıyla imha edildi. Sistem test sırasında hedef tespit, tehdit değerlendirme, takip ve imha fonksiyonlarının tümünü kullanıcı müdahalesi olmadan otonom olarak gerçekleştirdi.

3

GÖKDENİZ, gemi platformlarının hava tehditlerine karşı savunulmasında son katman olarak kritik önem taşıyan bir yakın hava savunma sistemi. Dünyada İngilizce “Close-In Weapon System (CIWS)” olarak tanımlanan bu sistemler başta anti-gemi füzeleri olmak üzere insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterler gibi geniş bir tehdit kümesine karşı gemilerin savunulmasını sağlıyor.

GÜNCEL HAVA TEHDİTLERİNE KARŞI YÜKSEK ETKİNLİK SAĞLANABİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı yazılı açıklamada, “GÖKDENİZ sisteminde 35 milimetre namlulu silahın yanı sıra arama radarı, takip radarı ve E/O algılayıcılar aynı platform üzerinde bulunuyor. Sistem bu sayede hedef tespiti, tehdit önceliklendirmesi, angaje olunan tehdidin otomatik olarak takip edilmesi ve imha edilmesi fonksiyonlarının tümünü icra edebiliyor. Sistem, manuel ve yarı otonom kullanım modlarında operatör tarafından kullanılabileceği gibi tam otonom kullanım modunda kullanıcı müdahalesine ihtiyaç olmaksızın tüm fonksiyonlarını tamamen otomatik olarak yerine getirebiliyor. MKE üretimi 35 milimetre çift silahın kullanılmakta olduğu sistem, 1100 atım/dakika atış hızına sahip. ATOM adını verdiğimiz ASELSAN ve MKE ortak üretimi Parçacıklı Mühimmatın kullanımı sayesinde güncel hava tehditlerine karşı yüksek etkinlik sağlanabiliyor. Ülkemizin savunma devi ASELSAN bugün dünyada bu teknolojiye sahip olan iki firmadan birisi konumunda” dedi.

4

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ

Yakın hava savunma sistemi GÖKDENİZ’e ilişkin yapılan yazılı açıklamanın devamında ise şu bilgilere yer verildi:

“GÖKDENİZ’in önemli ve dünyadaki diğer yakın hava savunma sistemlerinde bulunmayan bir yeteneği de Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması. Bu mekanizma sayesinde sisteme iki veya daha fazla tipe mühimmat aynı anda yüklenebiliyor ve istenen tipte mühimmat operatör tarafından seçilerek kullanılabiliyor. Hava tehditlerinin yanı sıra su üstü ve kara hedeflerine karşı da kullanılabilecek olan GÖKDENİZ sistemi bu mekanizma sayesinde farklı kullanım amaçlarına yönelik görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor.

2

“GÖKDENİZ’de kullanılmakta olan 35 milimetre silah, mühimmat, radarlar, E/O algılayıcılar, hareket kontrol sistemleri, görev bilgisayarlar gibi temel alt bileşenlerin tümü yurt içinde ASELSAN mühendislerinin öncülüğünde Türk savunma sanayii tarafından geliştirildi ve üretildi.

“Dünyada çok az sayıda ülke kendi YHSS sistemini geliştirebilecek ve üretebilecek kabiliyete sahip. Bu nedenle yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri değil dost ve müttefik diğer ülkelerin bahriyeleri de GÖKDENİZ’e yoğun ilgi gösteriyor.”

5

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 KPSS Lisans-Ön lisans ve Ortaöğretim başvuru tarihleri 2022 KPSS Lisans-Ön lisans ve Ortaöğretim başvuru tarihleri
16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını sopayla öldürdü16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını sopayla öldürdü
Akşener'in 'hayali' gerçek olduAkşener'in 'hayali' gerçek oldu
Anahtar Kelimeler:
Aselsan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memurun enflasyon zammı ne olacak?

Emekli ve memurun enflasyon zammı ne olacak?

Ünlü YouTuber'a Afrika'da taciz şoku! "Kaç kız kaç! Anlamadım ne yaptığını"

Ünlü YouTuber'a Afrika'da taciz şoku! "Kaç kız kaç! Anlamadım ne yaptığını"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1 milyon Suriyeli" açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1 milyon Suriyeli" açıklaması!

Hangi isim en çok oyu alıyor? İşte yanıtı

Hangi isim en çok oyu alıyor? İşte yanıtı

Dikkat çeken sözler! "Üst üste kaybettiniz"

Dikkat çeken sözler! "Üst üste kaybettiniz"

Rusya'nın yeni hedefi ortaya çıktı! Dünyayı ayağa kaldıracak suçlama

Rusya'nın yeni hedefi ortaya çıktı! Dünyayı ayağa kaldıracak suçlama

İlginizi Çekebilir

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

Düğünde vahşet! Nikah masasında başka bir adamla görünce...

Düğünde vahşet! Nikah masasında başka bir adamla görünce...

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.