ASELSAN'ın geliştirdiği 'mikrodalga modüllerinin' uzay testleri başarıyla tamamlandı

Yaklaşık 1 yıl boyunca aşırı soğuk, radyasyon ve yer çekimsiz ortam gibi uzay şartlarına maruz kalan modülün inceleneceğini dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çalışma sonucunda elde edilecek bilgilerin, yerli ve milli olarak üretilecek ve uzayda kullanılacak malzemelerin yapımında fikir vereceğini söyledi.

Bakan Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve Uzay Politikası Bakanlığı arasında 2010'da "Uzay ve Havacılık Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı"nın imzalandığını anımsatarak çalışmalar kapsamında Türkiye'de geliştirilen uydu ve uzay teknolojilerinde kullanılacak malzemelerin uzay radyasyon dayanım testlerinin, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Japonya'ya ait KIBO modülünün dışındaki test düzeneğinde yapılmasının planlandığını söyledi.

Protokol 2016'da imzalandı

Bu kapsamda, 2016 için ASELSAN'a ait uydu alt sistemlerinde kullanılacak mikrodalga modüllerinin, test malzemesi olarak seçildiğini anlatan Turhan, söz konusu testin gerçekleştirilmesi amacıyla Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile ASELSAN ve Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA) arasında 2016'da iş birliği protokolü imzalandığını bildirdi.