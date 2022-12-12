Asgari ücret tekliflerini tek tek sıraladılar! Siyasi parti temsilcileri belirledikleri rakamları böyle duyurdu

Asgari ücret maratonu geçtiğimiz hafta başladı. İlk toplantı 7 Aralık'ta gerçekleştirildi. Çarşamba günü ise ikinci toplantı düzenlenecek. Bu süreç içerisinde vatandaşlar asgari ücretle ilgili yapılan açıklamaları dikkatle takip ediyor. "Asgari ücret 2023 yılında ne kadar olacak" sorusunun yanıtını bulması merakla beklenirken konu siyasetin gündeminde de üst sıralarda.

TÜRK-İŞ'İN "KIRMIZI ÇİZGİSİ"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “tebessüm ettirmeyen” asgari ücrete imza atmayacaklarını söylerken kırmızı çizgilerinin 7.786 TL olduğunu belirtmişti.

ALTILI MASADAN ASGARİ ÜCRET TEKLİFLERİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, partisinin 2023 asgari ücret talebinin en az 10 bin 128 TL olduğunu açıklarken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise "Asgari ücret, 10 bin liranın üzerinde olmalı" demişti.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin en az 9 bin 600 TL olmasını, ücretin 3 ayda bir güncellenmesini önerdiklerini ifade etmişti. Zorlu ayrıca işverenlere vergi boyutunda sağlanan desteğin de devam etmesi gerektiğini söylemişti.

DESTİCİ'DEN 'YÜZDE 40 İLA 50 ARASI' ÇIKIŞI

Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise "Kasım ayı enflasyonu belli olduktan sonra tabi aralık ayı enflasyonu da görüldükten sonra tahmin ediyorum ki, son 6 aylık enflasyon rakamının üzerine yüzde 15-20 de refah payı koyularak asgari ücret açıklanacaktır. Ben bu artışın genel itibarıyla yüzde 40 ile 50 arasında olmasının doğru olacağını ve böyle olacağını da tahmin ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

"YETMEZ AMA 10 BİN TL"

Kayseri’de esnaf ziyaretlerinde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Memleket Partisi olarak asgari ücret tekliflerinin 10 bin TL olduğunu açıkladı ve konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Asgari ücret tartışıyoruz. Memleket Partisi olarak asgari ücret teklifimiz 10 bin TL, yetmez ama 10 bin TL. Fakat unutulan bir kesim var burada, emekliler. Onlar, asgari ücretin çok altında hayatlarını çok zor devam ettiriyorlar. Asgari ücret kadar emeklileri de tartışmamız gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İNSANCA YAŞAM İÇİN EN AZ 14 BİN TL"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştığı yazılı açıklamasında, asgari ücret ile ilgili şunları kaydetti:

“Asgari ücret en azından 14 bin lira seviyesinde olması gerekir. Biz iktidar olduğumuz yüzde 150 zam yaparak asgari ücreti 14 bin lira yapacağımızı söylemiştik. Bugün de baktığımızda ülkemizde açlık sınırı bazı hesaplamalara göre 7 bin 800 bazı hesaplamalara göre 8 bin 600 seviyesine gelmiş. Yoksulluk sınırı 25 bin lirayı aşmış ve bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 11 bin seviyesine gelmiş. Dolayısıyla bu verileri hesaba kattığımız zaman asgari ücretin insanca yaşanacak bir noktaya getirilmesi son derece önemli. Çalışan bir kişinin sadece ihtiyaçlarını karşılaması için 11 bin liraya ihtiyaç duyuyorsa, 4 kişilik asgari ücretli bir ailenin insanca yaşaması için asgari ücretin en azından 14 bin lira olması lazım.”

"NET 12 BİN 500 OLMALI"

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ise TBMM'de düzenlediği basın toplantısında asgari ücretin net 12 bin 500 lira olması gerektiğini savundu.

(İHA-DHA-AA)

