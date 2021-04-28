26 Nisan Kabine Toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan üç haftalık tam kapanma konulu genelgede, sokağa çıkma yasağından muaf olanlar açıklandı. Bu kapsamda; sağlık çalışanları, kamu çalışanları, market çalışanları gibi gruplara dahil olan vatandaşlar üç haftalık kısıtlamadan muaf tutulacak. Öte yandan, koronavirüs aşısı yaptırmış olan vatandaşlar tarafından Aşı olan sokağa çıkabilir mi? Korona aşı randevusu olana sokağa çıkmak serbest mi? konuları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte, detaylar...

KORONAVİRÜS (COVİD-19) AŞISI YAPTIRANLAR SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

Kabine Toplantısı ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede koronavirüs aşısı sırası gelen vatandaşların aşılarını en yakın sağlık kuruluşunda yaptırabilecekleri duyuruldu. Ancak, vatandaşlar aşı yaptırmış olsa dahi tam kapanma kısıtlamasından muaf tutulmayacak.

TAM KAPANMADAN MUAF OLAN MESLEKLER