HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Aşı olmayan çocuklar için büyük tehlike! Akciğerler etkileniyor

Aşı olmayan çocuklar için büyük tehlike! Akciğerler etkileniyor

02.09.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüste aşılama yaşı her geçen gün düşerken aşı olmayan çocuklarda da ciddi akciğer tutulumları görülmeye başladı. 12 yaş üzeri kronik rahatsızlığı olan hastalara artık aşılama yapılabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya ise aşı olmamış kronik rahatsızlığı olan 14 yaşındaki bir çocuğun akciğerlerinde oluşan ciddi tahribatı gözler önüne serdi.

Aşı olmayan çocuklar için büyük tehlike! Akciğerler etkileniyor

Bazı vatandaşlar hâlâ aşı olmakta tereddüt etmeye devam ederken koronavirüs çocuk grubundaki hastaları da etkilemeye başladı. Göğüs hastalıkları kliniğinden Prof. Dr. Şevket Özkaya ise aşı olabilecek yaş grubundaki çocukların bir an önce aşılanması gerektiğine vurgu yaptı. 14 yaşında, kronik rahatsızlığı olan ve akciğerlerinde tahribattan dolayı ciddi öksürük, ateş ve nefes darlığı çeken bir hastanın akciğerlerini inceleyen Prof. Dr. Özkaya, "14 yaşındaki kronik rahatsızlığı mevcut olan bir genç hastamızda ciddi akciğer tutulumları var. Her iki akciğerinde de yaygın buzlu cam ve konsolidasyon alanları var. Bu yaştaki çocuklarda beklemediğimiz bir durumdur. Okullarımızda da bu risk var. Okullarımızın açık kalmasının ve sağlık sistemimizin kitlenmemesi için mutlaka aşı olmalıyız. Çocuklarımıza rol model olmalıyız. Şu anda hastanelerimiz hastalara yetişebiliyor. Yatak sayımız yeterli. Ancak kontrollü sosyal hayatımızı düzene sokmadıkça ve aşı olmadıkça, gelecekte hastanelerde yatak sayısı sıkıntısı çekebiliriz" dedi.

6aa7b40d-dfda-4bd0-8c5e-ce40d6464c95

"ÇOCUKLARIMIZA KÖTÜ ÖRNEK OLMAMALIYIZ"

Okulların açılmasıyla ailelerin çocuklarını nasıl salgından koruyacakları konusunda tereddütlerinin başlayacağını ifade eden Prof. Dr. Özkaya, "Aşıda yaş grupları düştükçe, hastalık aşı olmayan yaş gruplarında görülmeye başladı. Artık 15-18 yaşlarında aşılarını olmamış hastalarımız da ciddi akciğer tutulumları ile hastaneye gelebiliyorlar. Çocuklarımıza maalesef kötü örnek olduk. Maske, mesafe ve kontrollü sosyal hayatımızı tam doğru olarak gerçekleştiremedik. Bunları okullarda çocuklardan istememiz çok zor olacak. Çocuklarımızı korumanın birinci yolu aşıdır. Mutlaka aşı yaşı gelmiş her öğrencimizin aşı olması gerekiyor. Aşı çağı gelmemiş çocuklarımızın ise özellikle ailesinde anne, baba ve daha büyük ebeveynlerinin, anneannelerin, dedelerin aşılanması gerekiyor. Çocuklara rol model olmamız gerekiyor. Maske, mesafe, temizlik felsefesini çocuklara örnek olarak göstermeliyiz. Okulların açık kalması iki koşula bağlıdır. Birincisi aşı yaşına gelmiş çocuklarımızın aşılanmalarıdır. İkincisi aşı yaşına gelmemiş çocukların büyüklerinin aşılanmalarıdır" diye konuştu.

Tarih verildi! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler kapıdaTarih verildi! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler kapıda

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DSÖ korkuttu: Mu varyantı aşılara dirençli olabilirDSÖ korkuttu: Mu varyantı aşılara dirençli olabilir
"Af" çağrıları sonrası flaş iddia!"Af" çağrıları sonrası flaş iddia!
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atama

Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atama

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Japonya’daki Moderna aşılarında ’siyah parçacıklar’ bulunduğu açıklandı

Japonya’daki Moderna aşılarında ’siyah parçacıklar’ bulunduğu açıklandı

AK Partili meclis üyelerinden Tanju Özcan'a 'anı' tepkisi

AK Partili meclis üyelerinden Tanju Özcan'a 'anı' tepkisi

53 bin kişinin tahliyesi istendi! Acil durum ilan edildi

53 bin kişinin tahliyesi istendi! Acil durum ilan edildi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kara Harp Okulu tarihine geçti

Kara Harp Okulu tarihine geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Geri mi döndü? Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Geri mi döndü? Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.