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Aşı olmayan öğretmen ve işçiler PCR testini ücretsiz mi yaptıracak?

07.09.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa zaman önce başlatılan yeni uygulamayla beraber aşı olmayan on binlerce kişine PCR testi zorunluluğu getirildi. Haftada iki kez PCR testi yaptırmak zorunda olan öğretmenlerden testler için para alınmayacak.

Aşı olmayan öğretmen ve işçiler PCR testini ücretsiz mi yaptıracak?

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye’de yeni bir uygulama daha başlatıldı. Buna göre aşı olmayan öğretmenler, okul ve servis personelleri haftada 2 kez PCR testi yaptıracak. Özel sektörde çalışanlar da haftada bir kez PCR testi vermek zorunda olacak.

Öte yandan tiyatro, konser ve sinema gibi yerlere giden vatandaşlar ve toplu taşıma araçlarından faydalananlar en az 72 saat önce PCR testi yaptıracak.

ZORUNLU PCR TESTİ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Yapılacak PCR testlerinden ücret alınmayacağı belirtildi.

NÜFUSUN YÜZDE 79'U AŞILANDI

Son verilere göre aşı olanların sayısı 97 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre; nüfusun yüzde 79'u ilk doz aşısını yaptırdı. 38 milyon 397 bin 940 kişi ikinci doz, 49 milyon 678 bin 90 kişi birinci doz ve 8 milyon 922 bin 484 kişi ise 3. doz koronavirüs aşısını yaptırdı. Aşılananların sayısının artmasıyla beraber kentlerin risk kategorileri de hızla değişiyor. Hedef eylül ayı sonunda kadar yüksek riskli il bırakmamak.

Türkiye haritasındaki son durum ise şöyle:

Orta risk (Sarı kategoride) olan Konya, Aksaray, Niğde, Yozgat, Adıyaman, Elazığ, Bayburt, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Batman, Bitlis, Van ve Siirt'in yoğun aşılanma ile düşük risk (maviye) geçmesi bekleniyor.

Yüksek risk (turuncu) kategoride bulunan Gümüşhane, Muş, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın aşılama ile önce sarıya ardından mavi kategoriye geçmesi bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) PCR testi

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