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Aşı pasaportu nedir? Aşı pasaportu nereden ve nasıl alınır?

18.03.2021 00:02 | Son Güncelleme:
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Aşı pasaportu nedir? Aşı pasaportu nereden ve nasıl alınır?

Aşı pasaportu koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu hale getirilecek. Koronavirüs ile mücadele kapsamında hayatımızda birçok yenilik meydana geldi. Aşı ölçümü, maske zorunluluğu, HES kodu gibi uygulamaların ardından AB'de seyahatlerde kullanılmak üzere aşı pasaportu taslağı hazırlandı. Peki, aşı pasaportu nedir ve nasıl alınır? İşte, yanıtı!

AB sınırları içindeki seyahatlerde kullanılmak üzere hazırlanan aşı pasaportu gündemin merak eden başlıklarından biri oldu. Avrupa Komisyonu tarafından önerilen 'Dijital Yeşil Sertifika' ile kişilerin koronavirüs aşısı olup olmadığı ve hangi aşıyı olduklarına dair bilgiler yer alacak. Hazırlıklara başlanan uygulama hakkında pek çok kişi 'aşı pasaportu nedir?' , 'aşı pasaportu nereden alınır?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

AŞI PASAPORTU NEDİR?

Dünyada ve Türkiye'de aşılama çalışmaları sürerken, normalleşmeye yönelik adımlarda tedbirler de artıyor. Bu kapsamda, Dijital sağlık pasaportu olarak da bilinen aşı pasaportunda, kişilerin koronavirüs aşısı olup olmadığını ve hangi aşıyı olduğu bilgileri yer alacak.

Turizm döneminin yaklaşması ile birlikte AB sınırları içinde serbest dolaşımı sağlaması amaçlanan Yeşil Sertifika, QO kod veya kağıda basılı olarak oluşturulacak.

AŞI PASAPORTU ZORUNLU MU?

Arama motorlarında yer alan bazı kaynaklara göre, AB'nin hazırladığı taslağın yürürlüğe girmesi halinde aşı pasaportu olmayanlar AB sınırlarına giremeyecek.

AŞI SERTİFİKASI 3 FARKLI GRUPTA VERİLECEK

Henüz taslak aşamasında olan aşı sertifikasının;

  • AB tarafından tanınan bir aşı uygulanmış kişiler
  • Kısa süre içinde yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkanlar
  • Son 6 ayda Covid -19'a yakalanan ve bu nedenle virüse karşı bağışıklık geliştiren kişiler

şeklinde üç farklı grupta dağıtılacağı konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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