Aşı pasaportu nedir? Aşı pasaportu nereden ve nasıl alınır?

AB sınırları içindeki seyahatlerde kullanılmak üzere hazırlanan aşı pasaportu gündemin merak eden başlıklarından biri oldu. Avrupa Komisyonu tarafından önerilen 'Dijital Yeşil Sertifika' ile kişilerin koronavirüs aşısı olup olmadığı ve hangi aşıyı olduklarına dair bilgiler yer alacak. Hazırlıklara başlanan uygulama hakkında pek çok kişi 'aşı pasaportu nedir?' , 'aşı pasaportu nereden alınır?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

AŞI PASAPORTU NEDİR?

Dünyada ve Türkiye'de aşılama çalışmaları sürerken, normalleşmeye yönelik adımlarda tedbirler de artıyor. Bu kapsamda, Dijital sağlık pasaportu olarak da bilinen aşı pasaportunda, kişilerin koronavirüs aşısı olup olmadığını ve hangi aşıyı olduğu bilgileri yer alacak.

Turizm döneminin yaklaşması ile birlikte AB sınırları içinde serbest dolaşımı sağlaması amaçlanan Yeşil Sertifika, QO kod veya kağıda basılı olarak oluşturulacak.

AŞI PASAPORTU ZORUNLU MU?

Arama motorlarında yer alan bazı kaynaklara göre, AB'nin hazırladığı taslağın yürürlüğe girmesi halinde aşı pasaportu olmayanlar AB sınırlarına giremeyecek.