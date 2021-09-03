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  4. Aşıda sınır 12 yaş altına mı inecek? Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan açıklama

Aşıda sınır 12 yaş altına mı inecek? Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan açıklama

03.09.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, okulların açılmasıyla birlikte koronavirüs aşısının 12 yaş altındaki çocuklara da yakın zamanda uygulanabileceğini belirterek, "12 yaş altına kadar mRNA aşılarının da çalışmaları var. Toplumdaki virüs yükünü azaltmak için toplumda aktif olan grubun aşılanma gerekliliği ortada" dedi.

Tüm Türkiye genelinde yüz yüze eğitim 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Sağlık Bakanlığı da aşılama takvimine 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlar ile 15 yaş üstündeki tüm kişileri dahil etti.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, konuyla açıklamalarda bulundu.

Okulların açılmasıyla birlikte koronavirüs aşısının 12 yaş altındaki çocuklara da yakın zamanda uygulanabileceğini belirten Taşova, “Bakanlığın da söylemlerini biliyoruz. 12 yaş altına kadar mRNA aşılarının da çalışmaları var. Bunların özellikle toplumdaki virüs yükünü azaltmak için toplumda aktif olan grubun aşılanma gerekliliği ortada. Kaldı ki delta ve delta plus varyantları çok hızlı yayılıyorlar” diye konuştu.

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"ÇOCUK HASTA SAYISI ARTTI"

Son dönemde koronavirüse yakalanan çocuk sayısının arttığına da dikkat çeken Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Çok hasta çok yoğun bakım anlamına geliyor. Erişkin kadar olmasa da yoğun bakımda yatabilen çocuklarımızda olabiliyor. Dolayısıyla aşı olayıyla birlikte okulların açılması gerekli. Çocuklar 2 yıldır eğitimden yoksunlar. Artık aşı gibi bir silahımızda var elimizde. Okulların açılmasını olumlu buluyorum” ifadelerini kullandı.

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"ETKİLİ BİR TEDAVİSİ YOK"

Koronavirüse karşı etkili bir tedavinin halen olmadığının altını çizen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Şunu da unutmamak lazım. Hala bu enfeksiyonun etkili bir tedavisi yok. Yaptığımız destek tedavisi her zaman. Bu baştan beri de söyleniyordu. Bir takım ilaçlar mecbur veriliyor her salgında olduğu gibi. Elimizde vaka sayısı ve çalışmalar, araştırmalar arttıkça ilaçlar olacaktır. Şuanda etkili, hali hazırda bir ilacımız yok. Çalışmalar devam ediyor. Başka ilaçlarda giriyor uygulamalara ama aşı şu aşamada en önemli unsurlardan biri” dedi.

"GENELGELERE UYULMALI"

Aşı olan bireylerin maske, mesafe ve hijyenden uzaklaşmaması gerektiğini de vurgulayan Taşova, daha sonra şunları söyledi:

“Aşı bizim maske, mesafe ve hijyen konusunda önlemi azaltmamalı. Toplumda bende görüyorum, insanlarda sıkıldı ama bu kurallara uyulması gerekiyor. Çokta rahat, kolay bulaşan varyantlar olduğu için yeni yeni kişilerin hastalandığını görüyoruz. Okulda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı genelgelere uyulmalı. Maske, mesafe ve hijyene önem gösterip bunun da denetiminin yapılmalı.”

"DERS SÜRELERİ KISITLANMALI"

Okulların temizliği ve sınıfların havalandırılması konusuna da dikkat çeken Taşova, "Okulların temizliğine dikkat edilmeli ve havalandırma yapılmalı. Klima açıkken bile sınıf havalanmalı. Teneffüs süreleri uzatılıp sınıf havalandırılmalı ve ders süreleri kısaltılmalı. Bunun gibi önlemlere uyulması gerek. Özellikle kantin önünde çocukların kalabalık şekilde bir şeyler almak için mücadele vermemesi, o görüntülerin engellenmesi gerekiyor” diye konuştu.

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(İHA)

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Prof. Dr. Yeşim Taşova Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) bilim kurulu
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