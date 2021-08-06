Aşılamada son durum! Bakan Koca duyurdu

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Covid-19 salgınına karşı şu ana dek 75 Milyon Doz aşı yapıldı." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 6 bin 636 oldu.

"ARTIŞ HIZI YAVAŞLAMALI"

Twitter hesabından güncel koronavirüs verilerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." dedi.



