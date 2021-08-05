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Son Dakika: 5 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

05.08.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 24 bin 297 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 5 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

5 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 6 bin 636 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 66,77 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 45,32 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 74 milyon 901 bin 234’e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,5 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 40,9 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’nın ardından Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Siirt, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

"ARTIŞ HIZI YAVAŞLAMALI"

Twitter hesabından güncel koronavirüs verilerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." dedi.

5 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

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4 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (4 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 122 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 26 bin 822 olarak açıklanmıştı.

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