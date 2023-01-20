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Aşiret mensuplarının 18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci sosyal medyada gündem oldu!

20.01.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’daki bir hastanede dünyaya gelen erkek bebeğin ailesiyle kavuştuğu anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Görüntüleri paylaşan doktor Kadir Yaman ‘18 yıl sonra erkek bebeğe kavuşan aşiret mensuplarının sevinci’ ifadelerini kullandı.

Aşiret mensuplarının 18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci sosyal medyada gündem oldu!

Şanlıurfa’daki aşiret mensuplarının 18 yıl sonra kucaklarına aldıkları erkek bebek büyük sevinçle karşılandı. Aşiret mensuplarına ait bir bebeğin doğduğu anları kayda alan kişilerin görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu video Şanlıurfa’da bir hastanenin doğum bölümünde kaydedildi.
18 yıl sonra erkek bebeğe kavuşan aşiret mensupları, hemşirenin kucağında gelen minik bebeği çığlık çığlığa karşıladı. Videoda defalarca 'şükür yarabbi' sesleri duyuldu.

Yaşanan sevinç anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Operatör Doktor Kadir Yaman; "18 yıl sonra gelen erkek bebeğin, aşireti tarafından karşılanışı..." notunu düştü.

Erkek bebek gören aşiret mensuplarının o anları sosyal medyada defalarca izlendi.

@opdrkadiryaman 18 yıl sonra gelen “Muhammed Alparslan” Aşireti tarafından coşkuyla karşılandı.☺️ #şanlıurfa #aşiretçocuğu #urfa #ailebağı @Show TV @Atv Haber @atv @TRT 1 @A Haber @FOXTV @startv #şanlıurfa #opdrkadiryaman #kadındoğumuzmanı #kyklinik #aşiretpaket ♬ orijinal ses - opdrkadiryaman


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