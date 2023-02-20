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Asırlardır Türkiye'deydi, depremde İsrailli ekip ülkesine götürmüştü! 'Ester' parşömeni hakkında Bakanlıktan açıklama geldi

20.02.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tüm dünyadan çok sayıda ekip arama-kurtarma çalışmalarında destek olmak için Türkiye'de seferber oldu. Ülkemize gelen ekiplerden biri de İsrailli ZAKA idi. Bu süreçte, asırlardır Türkiye'de bulunan Ester parşömeni, depremde zarar gören Antakya Sinagogu'nun enkazında yaşlı bir yerli Yahudi tarafından bulunup ekibe teslim edildi, ekip de parşömeni ülkesine götürdü. Türkiye'ye iade edildiği belirtilen parşömenin akıbeti hakkında Bakanlıktan açıklama geldi.

Asırlardır Türkiye'deydi, depremde İsrailli ekip ülkesine götürmüştü! 'Ester' parşömeni hakkında Bakanlıktan açıklama geldi

Depremde zarar gören Antakya Sinagogu'ndan kurtarılan ve İsrailli arama kurtarma ekipleri tarafından önce İsrail'e götürülen tarihi "Ester Kitabı" parşömeni, Türkiye'ye iade edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, parşömenin, Türkiye Hahambaşılığı tarafından muhafaza edildiğini bildirdi.

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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören Antakya Sinagogu'ndaki yıkımdan kurtarılan ve bölgedeki İsrailli arama kurtarma ekipleri tarafından önce İsrail'e götürülen Ester Kitabı parşömenleri İstanbul'daki Yahudi Hahambaşılığına teslim edildi.

Türk Yahudi Toplumu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlgili Ester (Kitabı) parşömeni İsrail'den teslim alınıp Hahambaşılığımızda muhafaza altındadır. Antakya sinagogumuzun tadili sonrası yuvasına dönecektir." ifadelerine yer verdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada da, ülke sınırları içinde asırlardır var olmuş her türlü inanca ve kültüre ait eserlerin, itinalı şekilde bu topraklarda korunmaya devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremlerde yıkılan Antakya Sinagogu'muzda bulunan tarihi Ester parşömeni, Türkiye Hahambaşılığı tarafından muhafaza ediliyor. En kısa zamanda eserin kendi mekanına kavuşması için diğer tüm hasar görmüş tescilli eserlerimizle birlikte Antakya Sinagogu'muzu da restore ederek Antakyalı vatandaşlarımızın ibadetine yeniden açacağız."

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ÖNCE İSRAİL'E GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Ester Kitabı, Tevrat'la birlikte Yahudi kutsal metinlerini oluşturan Tanah'ın bir bölümü sayılıyor.

İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'ye gelen İsrailli arama kurtarma ekipleri, Antakya'da çalışma yaptıkları sırada, bölgedeki sinagogun enkazından kurtarılan tarihi Ester Kitabı parşömenlerini İsrail'e götürmüştü.

"PARŞÖMENİ BİZE YAŞLI YERLİ BİR YAHUDİ VERDİ"

İsrailli arama kurtarma kuruluşu "ZAKA" gönüllüsü Binbaşı Haim Otmazgin, kutsal metnin bu tarihi nüshasının, sinagogun enkazında bunları bulan "yaşlı bir yerli Yahudi tarafından kendilerine teslim edildiğini" söylemişti.

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"YANLIŞ ELLERE DÜŞMESİNİ İSTEMEDİĞİ İÇİN BİZE TESLİM ETTİ"

Söz konusu adamın, "parşömenlerin yanlış ellere geçmesini istemediğini ve korunması için kendilerine teslim ettiğini" anlatan Otmazgin, şunları kaydetmişti:

"Böylesine önemli bir tarihi belgeyi kurtarmaktan ve Antakya'daki Yahudi cemaatinin mirasının, depremin yerle bir etmesine rağmen bozulmadan kalmasını sağlamaktan ötürü gerçekten onur duyuyorum."

Otmazgin, "parşömenleri kime emanet etmeleri gerektiğini öğrenmek için İstanbul'daki Yahudi cemaatinden bir yetkiliyle görüşeceklerini" ifade etmişti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde tarihi Antakya Sinagogu da zarar görmüştü.
Antakya Yahudi Toplumu Başkanı Şaul Cenudioğlu ve eşi Tuna Cenudioğlu da depremde yaşamını yitirmişti.

(AA)

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