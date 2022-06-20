HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Askerlik affı 2022 gelecek mi? Askerlik affı kimleri kapsayacak, kimler faydalanacak?

Askerlik affı 2022 gelecek mi? Askerlik affı kimleri kapsayacak, kimler faydalanacak?

20.06.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik affı 2022 gelecek mi? AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal üzerinde çalıştıkları bakaya ve kaçaklar için bedelli düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal'ın açıklaması sonrası konuya ilişkin ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Askerlik affı kimleri kapsayacak, kimler faydalanacak? İşte AK Parti'den yapılan 'askerlik affı' açıklaması...

Askerlik affı 2022 gelecek mi? Askerlik affı kimleri kapsayacak, kimler faydalanacak?

Askerlik affı ile ilgili açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal tarafından yapıldı. Ünal, Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklarını ifade etti. Peki Askerlik affı 2022 gelecek mi? Askerlik affı kimleri kapsayacak, kimler faydalanacak? AK Parti'den yapılan son dakika açıklamasının detayları haberimizde...

ASKERLİK AFFI 2022 GELECEK Mİ?

Askerlik affı ile ilgili detaylar AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın açıklaması sonrası merak konusu oldu.

Verilen bilgiye göre, bugüne kadar askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı olanlardan belirlenen bedeli ödeyeceklere af getirilecek. Bedelli ücretleri bunlar için ayrıca belirlenecek. Mevcut bedelli ücretinden daha fazla olacak yeni rakam, bakayada geçen süreyle bağlantılı olarak kademeli olarak belirlenecek. 2022 yılı bedelli askerlik ücreti 56 bin lira. Bu rakam, aftan yararlanacaklar için ayrıca belirlenecek.

Düzenleme ayrıca dövizli askerlik affını da içerecek. Yurtdışındaki Türk vatandaşlarından daha önce başvuruları yarım kalan, ücretin tamamını yatırmayan ve bu nedenle haklarını kaybeden 2 bin 100 kişiye yeni hak tanınacak. İkinci kez dövizli askerlik başvuru hakkı olmayan kişiler de aftan yararlanacak.

Askerlik affı konusunun dışında bedelli askerlik ile ilgili de konuşan Ünal, "Miktarları Savunma Bakanlığı belirleyip duyuracak" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN NE KADAR ÖDENECEK?

Bedelli askerlik ücretinin nasıl belirlendiği ile ilgili konuşan Hulusi Akar, konuya ilişkin Mayıs ayında yaptığı açıklamada 6 asteğmen maaşının kıstas alındığını, bu maaş yükseldiğinde bedelli askerlik ücretinin de yükseleceğini ifade etmişti.

Söz konusu sistemle, hem silahlı kuvvetlerin hem de gençlerin ihtiyacının karşılandığını belirten Akar, yoklama kaçağı konusunda da ciddi azalmaların olduğunu belirtmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki aile arasındaki kanlı kavganın sebebi takısı meselesi çıktıİki aile arasındaki kanlı kavganın sebebi takısı meselesi çıktı
Gecelik giydirip mermi yutturmuşlardı! Şok ifadeler: "Beni zorla..."Gecelik giydirip mermi yutturmuşlardı! Şok ifadeler: "Beni zorla..."
Gaspçı çift suçüstü yakalandı!Gaspçı çift suçüstü yakalandı!
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Karakolda dehşet! Polisin silahını alıp 2 polisi vurdu

Karakolda dehşet! Polisin silahını alıp 2 polisi vurdu

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Resti çekti: Ne olursa olsun adayım

Resti çekti: Ne olursa olsun adayım

İlginizi Çekebilir

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Podyuma çıktı! İlker İnanoğlu yorum yapınca...

Podyuma çıktı! İlker İnanoğlu yorum yapınca...

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.