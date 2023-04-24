HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 celp dönemleri belli oldu mu? MSB e-Devlet ile askerlik yeri sorgulama ekranı!

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 celp dönemleri belli oldu mu? MSB e-Devlet ile askerlik yeri sorgulama ekranı!

24.04.2023 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, askerlik sevk işlemleri, 2 Mart 2023 ile 6 Nisan 2023 tarihlerinden 4 Mayıs tarihine ertelenmişti. Askerlik görevini yerine getirecek olan adayların gündeminde askerlik yerleri e-devlet sorgulama ekranı 2023 yer aldı. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 celp dönemleri belli oldu mu? İşte detaylar...

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 celp dönemleri belli oldu mu? MSB e-Devlet ile askerlik yeri sorgulama ekranı!

Askerlik celp ve sevk tarihlei 2023 yılında da merak konusu oldu. Mart/nisan 2023 celp ve sevk dönemlerinin deprem nedeniyle ertelenmesinin ardından gözler, mayıs 2023 askerlik yerlerine çevrildi. Askerlik vazifesini yerine getirecek gençler, 2023 askerlik yerleri sorgulama ekranının açılmasını bekliyor. İşte MSB e-Devlet ile askerlik yeri sorgulama ekranı...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, askerlik sevk işlemleri, 2 Mart 2023 ile 6 Nisan 2023 tarihlerinden 4 Mayıs tarihine ertelenmişti.

Başvurularını da gerçekleştiren adayların askerlik yerleri 25 Nisan 2023 Salı günü belli olacak. Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

askerlikk

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlü Sevk - Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) - 04 Mayıs 2023
Er (2’nci Grup) - 01 Haziran 2023
Er (3’üncü Grup) - 06 Temmuz 2023

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI E-DEVLET İÇİN TIKLAYINIZ

askerlik yerleri açıklandı mı

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında; 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk dönemi değişiklikleri talep etmeleri halinde 2023 yılı içinde olmak kaydıyla yapılacaktır.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 06 Şubat 2023 - 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında birliklerine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi yapılmayacak ve bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmayacaktır. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ulaşabileceklerdir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad görüşecek mi?Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad görüşecek mi?
Vahşet! Uykusunda abisinin boğazını ve cinsel organını kestiVahşet! Uykusunda abisinin boğazını ve cinsel organını kesti
Kılıçdaroğlu'na tepki: Bir mutfak pozisyonu içerisinde bunu anlatmanın ne anlamı var?Kılıçdaroğlu'na tepki: Bir mutfak pozisyonu içerisinde bunu anlatmanın ne anlamı var?
Anahtar Kelimeler:
askerlik askerlik yerleri askerlik yerleri açıklandı mı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak bedelli askerlik yerleri celp celp dönemi msb

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan...

Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan...

Esnaflara müjde: Vergi ve ÖTV muafiyetinde kapsam genişliyor

Esnaflara müjde: Vergi ve ÖTV muafiyetinde kapsam genişliyor

Dikkat çeken anlar! Bir yanda çağrı bir yanda tepki 'Ayıp yaşından utan'

Dikkat çeken anlar! Bir yanda çağrı bir yanda tepki 'Ayıp yaşından utan'

Kılıçdaroğlu 'Şanlı ordumuza geri vereceğim' diyerek açıkladı!

Kılıçdaroğlu 'Şanlı ordumuza geri vereceğim' diyerek açıkladı!

Bayram şekeri almaya gelen çocuğa skandal hareket!

Bayram şekeri almaya gelen çocuğa skandal hareket!

İlginizi Çekebilir

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.