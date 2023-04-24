Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 celp dönemleri belli oldu mu? MSB e-Devlet ile askerlik yeri sorgulama ekranı!

Askerlik celp ve sevk tarihlei 2023 yılında da merak konusu oldu. Mart/nisan 2023 celp ve sevk dönemlerinin deprem nedeniyle ertelenmesinin ardından gözler, mayıs 2023 askerlik yerlerine çevrildi. Askerlik vazifesini yerine getirecek gençler, 2023 askerlik yerleri sorgulama ekranının açılmasını bekliyor. İşte MSB e-Devlet ile askerlik yeri sorgulama ekranı...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, askerlik sevk işlemleri, 2 Mart 2023 ile 6 Nisan 2023 tarihlerinden 4 Mayıs tarihine ertelenmişti.

Başvurularını da gerçekleştiren adayların askerlik yerleri 25 Nisan 2023 Salı günü belli olacak. Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlü Sevk - Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) - 04 Mayıs 2023

Er (2’nci Grup) - 01 Haziran 2023

Er (3’üncü Grup) - 06 Temmuz 2023

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI E-DEVLET İÇİN TIKLAYINIZ

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında; 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk dönemi değişiklikleri talep etmeleri halinde 2023 yılı içinde olmak kaydıyla yapılacaktır.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 06 Şubat 2023 - 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında birliklerine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi yapılmayacak ve bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmayacaktır. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ulaşabileceklerdir.



