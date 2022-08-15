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  4. Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü! İş görüşmesine gitmişti ormanda bulundu…

Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü! İş görüşmesine gitmişti ormanda bulundu…

15.08.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de her satırı akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, iş başvurusunda bulunmak üzere evden ayrıldığı gün ormanlık alanda ağır yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Çiçek’in yaralı olarak bulunduğu anda, olay yerinde kendisine saldırdığı belirtilen Burak K.'nın dışında iki kişinin daha ismini polise söylediği öğrenildi.

Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü! İş görüşmesine gitmişti ormanda bulundu…

Aslıhan Sinem Çiçek’in ölümündeki esrarengiz detaylar merak konusu oldu. İzmir'de iş başvurusunda bulunmak üzere evden ayrılan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, Karşıyaka Örnekköy'de ormanlık alanda ağır yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı.

26 Temmuz'da iddiaya göre, evden iş görüşmesinde bulunmak için ayrılan Aslıhan Sinem Çiçek, iş görüşmesi sonrasında kız arkadaşlarının yanına uğradı. Burada bir süre kalan Çiçek, saat 16.00'da gelen kapalı kasa hafif ticari bir araca binerek bölgeden uzaklaştı. Akşam kızlarının eve gelmemesi üzerine ailesi genç kızı aradı. İlk önce telefon çalarken daha sonra ise telefon tamamen kapandı. Aile, polis merkezine giderek yardım istedi.

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HASTANEDE 3 KİŞİNİN İSMİNİ VERDİ

Sabah gazetesinin haberine göre; Aslıhan Sinem Çiçek, aynı gün saat 22.00 sıralarında Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde ormanlık alanda ağır yaralı halde bulundu. Ayrıca olay yerinde üzeri kanlı şekilde olan Burak K.'nin de bulunduğu öğrenildi.

Burak K.'nin üzerinde Çiçek'e ait telefon çıktı. Yaralı kız, olay yerinde kendisine saldırdığı belirtilen Burak K.'nin dışında iki kişinin ismini polise söyledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız, tedavi altına alınsa da bir gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

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‘YÜKSEK DOZDA UYUŞTURUCU VE CİNSEL İSTİSMAR…’

Genç kızın olay sırasında cinsel istismara uğradığı ve yüksek dozda uyuşturucuya maruz kaldığı iddia edildi. Genç kızın yaralı halde polise ismini verdiği 3 kişiden 1'i olay kapsamında tutuklandı.

Aslıhan Sinem Çiçek'in yakını Pınar Çiçek, "Sinem'e uyuşturucu verilmiş. Cinsel istismar var. Olayın çözülmesini istiyoruz. Arkadaşları çelişkili ifadeler veriyor. Sinem'in adını söylediği diğer kişilerin de bulunmasını istiyoruz" dedi.

‘3 İSİM VERDİ SADECE BİRİ TUTUKLANDI’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da Aslıhan Sinem Çiçek’in ölümü ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Aslıhan Sinem Çiçek 27 Temmuz’da İzmir’de yaralı halde otoban kenarında bulunduktan sonra hayatını kaybetti. Polisi arayıp 3 isim vermesine rağmen yalnızca Burak K. tutuklandı. Aslıhan’ın ölümüne sebep olan failler yakalanacak, adalet sağlanacak.”

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Anahtar Kelimeler:
cinayet cinsel istismar İzmir iş görüşmesi
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